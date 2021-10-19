Украина наконец-то дождалась второго "бабьего лета"

В ближайшую неделю в большинстве регионов Украины будет наблюдаться типичная осенняя переменчивая погода. Местами будет холодать, потом заметно теплеть. "Бабье лето", которое прогнозировали многие синоптики еще в начале сентября, должно прийти в Украину во второй половине этой недели. Вот только продолжительность его будет очень короткой. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью порталу "Обозреватель" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

Осень. Фото: из открытых источников

По прогнозу синоптика, эта неделя ознаменуется температурными перепадами. В одних областях будет заметно теплеть, в других, наоборот, холодать. В целом же, в первой половине недели температура будет в пределах +13 градусов днем, ночью до +5 градусов. А вот во второй половине недели придет долгожданное потепление на большую часть Украины. Это и есть то короткое "бабье лето", о котором говорили.

Потепление и повышение температуры начнется с завтрашнего дня. Четверг и пятница вообще покажутся не октябрьскими, а сентябрьскими днями. Температура на столбике термометра поднимется до +16... +18 градусов, а на юго-востоке нашей страны и вовсе до +20. В среду, четверг и пятницу в большинстве регионов будет наблюдаться погода без осадков, потому что она будет носить антициклонный характер. Теплеть начнет довольно стремительно, но надолго это тепло в Украине не задержится. К выходным в Украину должна вернуться пасмурная, дождливая погода. Следовательно, кратковременное потепление улетучится и снова похолодает.

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