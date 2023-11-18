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Украина начала переговоры с ключевым союзником по соглашению о гарантиях безопасности

Украина и Германия включились в переговоры о соглашении по гарантиям безопасности

сегодня, 07:28
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Кравцев Сергей
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Украина и Германия начали первый раунд переговоров по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая была подписана 12 июля 2023 года в Вильнюсе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.

Украина начала переговоры с ключевым союзником по соглашению о гарантиях безопасности

Украина и Германия. Фото: из открытых источников

Украинскую переговорную группу возглавил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.


Берлин присоединился к пяти другим государствам "Большой семерки", с которыми Украина уже продуктивно ведет соответствующие двусторонние переговоры и поэтапно движется к конкретным обязательствам со стороны ряда страна. Это должно стать надежной гарантией того, что российская агрессия в будущем точно не повторится или получит жесткий отпор.

Во время переговоров официальные представители Киева и Берлина высказали свое мнение, как они видят двухстороннее соглашение и его реализацию на практике. Ключевое, что произошло – стороны наметили конкретный план действий, который теперь и будут реализовывать.  

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина очень сильно рассчитывает на мощные гарантии безопасности от США. Больше всего шансов, что Украина получит от США такие же гарантии, как Вашингтон предоставляет для Израиля, когда есть возможность получать оружие, технологии, проводить тренировки, и иметь финансы для укрепления обороны. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью Наталье Мосейчук в эфире общенационального телемарафона.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Киеву важно получить гарантии безопасности от США – могут ли возникнуть проблемы с Дональдом Трампом.



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