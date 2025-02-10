Украина на грани газового коллапса: в ВР выступили с категорическим предложением

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Клименко Елена
Парламентская временная следственная комиссия по энергетике выявила дефицит газа, необходимого для прохождения зимнего периода. Об этом рассказал народный депутат Алексей Кучеренко, возглавляющий комиссию Верховной Рады по ценообразованию в энергетической сфере.
Украине может не хватить запасов газа. Фото: 24 Канал
"В прошлом году мы постоянно слышали от руководства "Нафтогаза", что страна обеспечена газом для отопительного сезона, и импорт не нужен. Но возникает вопрос: почему летом не проводили закачку, когда цена была одна, а сейчас, когда цена изменилась, нам приходится закупать газ по другой цене? Это, конечно, повлияет на финансовое состояние — на уровень газовых запасов в хранилищах", — заявил Кучеренко.
Он также обратил внимание на то, что эти обстоятельства могут усугубить ситуацию с долгами в энергетической отрасли и компенсациями.
Кучеренко отметил необходимость вывести газовые хранилища из политического и коммерческого влияния.
Ранее экономист Алексей Кущ указал, что манипуляции "Нефтегаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом и отсутствие стратегического планирования привели к серьезному дефициту ресурса в зимний период и создали проблемы для всей страны.
Согласно информации, предоставленной анонимными источниками изданием Bloomberg, авиаудары агрессора сократили добычу газа НАК "Нефтегаз Украины" на треть, и страна теперь вынуждена импортировать около 1 млрд кубометров газа.
Как уже писали "Комментарии", Украина сталкивается с проблемой дефицита газа, и хотя правительство признало существование этой проблемы, ее можно было бы избежать при должном планировании и развитии собственной добычи. Такое мнение высказал экономический эксперт и кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко.
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