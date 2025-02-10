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Украина на грани газового коллапса: в ВР выступили с категорическим предложением

Эксперты утверждают, что манипуляции "Нефтегаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом и отсутствие стратегического планирования привели к серьезному дефициту ресурса в зимний период.

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

Парламентская временная следственная комиссия по энергетике выявила дефицит газа, необходимого для прохождения зимнего периода. Об этом рассказал народный депутат Алексей Кучеренко, возглавляющий комиссию Верховной Рады по ценообразованию в энергетической сфере.

Украина на грани газового коллапса: в ВР выступили с категорическим предложением

Украине может не хватить запасов газа. Фото: 24 Канал

"В прошлом году мы постоянно слышали от руководства "Нафтогаза", что страна обеспечена газом для отопительного сезона, и импорт не нужен. Но возникает вопрос: почему летом не проводили закачку, когда цена была одна, а сейчас, когда цена изменилась, нам приходится закупать газ по другой цене? Это, конечно, повлияет на финансовое состояние — на уровень газовых запасов в хранилищах", — заявил Кучеренко. 

Он также обратил внимание на то, что эти обстоятельства могут усугубить ситуацию с долгами в энергетической отрасли и компенсациями.

Кучеренко отметил необходимость вывести газовые хранилища из политического и коммерческого влияния.

Ранее экономист Алексей Кущ указал, что манипуляции "Нефтегаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом и отсутствие стратегического планирования привели к серьезному дефициту ресурса в зимний период и создали проблемы для всей страны.

Согласно информации, предоставленной анонимными источниками изданием Bloomberg, авиаудары агрессора сократили добычу газа НАК "Нефтегаз Украины" на треть, и страна теперь вынуждена импортировать около 1 млрд кубометров газа.

Как уже писали "Комментарии", Украина сталкивается с проблемой дефицита газа, и хотя правительство признало существование этой проблемы, ее можно было бы избежать при должном планировании и развитии собственной добычи. Такое мнение высказал экономический эксперт и кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZpcU_G29z3Y&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%92%D0%A0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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