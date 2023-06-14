Украина будет поставлять молочную продукцию на новый рынок сбыта

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Белоокая Ира
Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщает портал "Комментарии".
Украинское молоко будут продавать в Канаде. Фото из открытых источников
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Также там отмечают, что подробнее ознакомиться с согласованной компетентными органами обеих стран формой сертификата для экспорта указанного товара можно на официальном сайте Госпродпотребслужбы.
Сами же объяснения требований законодательства Канады, касающихся производителей молочки, можно просмотреть в разделе "Требования стран мира". В целом же, сейчас для украинских производителей молочных продуктов открыты рынки 31 государства.
Напомним, "Комментарии" писали, — вернутся ли на украинские рынки когда-нибудь херсонские арбузы и помидоры, — аграрии В ближайшее время в Украине может наблюдаться дефицит томатов и арбузов. Поскольку, из-за подрыва Каховской ГЭС, враг фактически уничтожил систему орошения правого и особенно левого берега Херсонщины.
Читайте также на сайте "Комментарии", — Угрожает ли миру глобальный продовольственный кризис, — Reuters. В ООН прогнозируют рост цен на продукты питания. Все из-за катастрофы на Каховской ГЭС и агрессии РФ. По словам заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, трудности с продовольствием в мире уже видны невооруженным глазом. Кроме того, впереди, как считает эксперт, будут проблемы со сбором и посевом следующего урожая. Это значительно отразится на глобальной продовольственной безопасности.
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