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Украина будет поставлять молочную продукцию на новый рынок сбыта

В настоящее время для производителей молока и молокопродуктов из Украины открыты рынки 31 государства. К их списку добавилась Канада

сегодня, 14:15
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Белоокая Ира

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщает портал "Комментарии".

Украина будет поставлять молочную продукцию на новый рынок сбыта

Украинское молоко будут продавать в Канаде. Фото из открытых источников


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"Благодаря совместной работе Госпродпотребслужбы и МИД открыт новый рынок для сбыта продуктов украинского производства, а именно молока и молочных продуктов в Канаду", – отмечают в сообщении.

Также там отмечают, что подробнее ознакомиться с согласованной компетентными органами обеих стран формой сертификата для экспорта указанного товара можно на официальном сайте Госпродпотребслужбы.

Сами же объяснения требований законодательства Канады, касающихся производителей молочки, можно просмотреть в разделе "Требования стран мира". В целом же, сейчас для украинских производителей молочных продуктов открыты рынки 31 государства.

Напомним, "Комментарии" писали, — вернутся ли на украинские рынки когда-нибудь херсонские арбузы и помидоры, — аграрии В ближайшее время в Украине может наблюдаться дефицит томатов и арбузов. Поскольку, из-за подрыва Каховской ГЭС, враг фактически уничтожил систему орошения правого и особенно левого берега Херсонщины.

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