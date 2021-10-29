Украина будет готовить пилотов для Wizz Air

Между Национальным авиационным университетом (НАУ) и Wizz Air Hungary Ltd подписан Договор о сотрудничестве, согласно которому выпускники украинского вуза после успешного завершения учебных программ будут трудоустроены в компанию. Об этом сообщает сайт НАУ.

В Украине будут готовить пилотов для WizzAir (фото из открытых источников)

Уточняться, что с рабочим визитом в НАУ сейчас находится делегации Wizz Air (Венгрия) и летной школы F-Air (Чехия).





Авиакомпания избрала Национальный авиационный университет базовым для подготовки себе специалистов авиационной отрасли, включая будущих пилотов, поскольку по итогам экспертиз именно этот столичный вуз подтвердил высокую квалификацию своих преподавателей и выпускников.





Подписанный между Wizz Air Hungary Ltd и НАУ договор предусматривает прямой доступ студентов университета к сессиям Wizz Air по набору специалистов. Также, студентам, прошедшим пилотный набор, предлагается программа Airline Transition, после успешного завершения University Transition Program на базе Wizz Air.





"Такое сотрудничество — это очень значительный шаг для Национального авиационного университета. Я благодарен за возможности, которые открываются перед студентами университета благодаря нашему сотрудничеству. Надеюсь, что дальнейшая совместная работа будет приносить пользу как НАУ, так и WizzAir в части квалифицированных и сертифицированных специалистов", — сказал ректор НАУ Максим Луцкий.





Также указывается, что компания Wizz Air закупает 200 пассажирских самолетов, и предполагает гарантированное трудоустройство для выпускников НАУ.





В НАУ стартует проект частно — государственного партнерства, в рамках которого в университете отремонтируют все общежития и построят новые учебные корпуса. Проект был заслушан и поддержан депутатами на заседании Комитета ВР по вопросам образования.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что венгерский лоукостер Wizz Air возобновит десятки рейсов из Украины.



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