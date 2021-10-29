logo

BTC/USD

61518.41

ETH/USD

4358.19

LTC/USD

192.17

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина будет готовить пилотов для Wizz Air
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина будет готовить пилотов для Wizz Air

Авиакомпания избрала Национальный авиационный университет базовым для подготовки себе специалистов

сегодня, 16:45
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Между Национальным авиационным университетом (НАУ) и Wizz Air Hungary Ltd подписан Договор о сотрудничестве, согласно которому выпускники украинского вуза после успешного завершения учебных программ будут трудоустроены в компанию. Об этом сообщает сайт НАУ.

Украина будет готовить пилотов для Wizz Air

В Украине будут готовить пилотов для WizzAir (фото из открытых источников)

Уточняться, что с рабочим визитом в НАУ сейчас находится делегации Wizz Air (Венгрия) и летной школы F-Air (Чехия). 

Авиакомпания избрала Национальный авиационный университет базовым для подготовки себе специалистов авиационной отрасли, включая будущих пилотов, поскольку по итогам экспертиз именно этот столичный вуз подтвердил  высокую квалификацию своих преподавателей и выпускников. 

Подписанный между Wizz Air Hungary Ltd и НАУ договор предусматривает  прямой доступ студентов университета  к сессиям Wizz Air по набору специалистов. Также, студентам, прошедшим пилотный набор, предлагается программа Airline Transition, после успешного завершения University Transition Program на базе Wizz Air.

"Такое сотрудничество — это очень значительный шаг для Национального авиационного университета. Я благодарен  за возможности, которые открываются перед студентами университета благодаря нашему сотрудничеству. Надеюсь, что дальнейшая совместная работа будет приносить пользу как НАУ, так и WizzAir в части квалифицированных и сертифицированных специалистов", — сказал ректор НАУ Максим Луцкий. 

Также указывается, что компания Wizz Air закупает 200 пассажирских самолетов, и предполагает  гарантированное трудоустройство для выпускников НАУ.

В НАУ стартует проект частно — государственного партнерства, в рамках которого в университете отремонтируют все общежития и построят новые учебные корпуса. Проект был заслушан и  поддержан депутатами на заседании Комитета ВР по вопросам образования.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что венгерский лоукостер Wizz Air возобновит десятки рейсов из Украины.


 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nau.edu.ua/ua/news/2021/10/mizh-natsionalnim-aviatsiynim-universitetom-ta-wizz-air-hungary-ltd-pidpisano-dogovir-shchodo-pidgotovki-pilotiv-dlya-aviakompanii-wizz-air.html?fbclid=IwAR22epltG59kWv4zxTBVC0owvRd80mye3MgK3I8BrAWNTSRyQulZZpdn4Fs
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!