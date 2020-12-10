Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит десятки рейсов из Украины

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Сергей Медведев
Пандемия коронавируса не лучшим способом отразилась на международных пассажирских авиаперевозках. Несмотря на вторую волну эпидемии, авиакомпании стараются возобновить сообщение между странами. Так, не остался в стороне и венгерский лоукостер Wizz Air. В компании заявили о возобновлении почти трех десятков авиарейсов из Украины. Так, новые перелеты должны способствовать новым связям между Киевом, Львовом, Харьковам с городами европейских стран. В частности, украиинцам станут доступны рейсы в Австрию, Венгрию, Эстонию, Данию, Италию, Литву, Германию, Польшу, Словакию и Португалию.
В частности, в декабре 2020 года Wizz Air возобновляет перелеты:
Из Киева:
Киев – Будапешт с 9 декабря
Киев – Пардубице с 11 декабря
Киев – Копенгаген с 13 декабря
Киев – Биллунн с 17 декабря
Киев – Кельн с 17 декабря
Киев – Вена с 18 декабря
Киев – Краков с 18 декабря
Киев – Лиссабон с 18 декабря
Киев – Братислава с 18 декабря
Киев – Гамбург с 19 декабря
Киев – Неаполь с 19 декабря
Киев – Познань с 19 декабря
Киев – Катовице с 20 декабря
Из Львова:
Львов – Лондон с 12 декабря
Львов – Берлин с 18 декабря
Львов – Щецин с 18 декабря
Львов – Братислава с 19 декабря
Львов – Пардубице с 19 декабря
Львов – Милан с 19 декабря
Львов – Вильнюс с 20 декабря
Львов – Рим с 20 декабря
Из Харькова:
Харьков – Краков с 17 декабря
Харьков – Вена с 18 декабря
Харьков – Берлин с 18 декабря
Харьков – Дортмунд с 18 декабря
Харьков – Гданьск с 18 декабря
Харьков – Гданьск с 20 декабря.
Отдельно отмечается, что Рейсы из Запорожья и Одессы пока останутся недоступными — в компании решили их не которое время не восстанавливать.
Как сообщал портал "Комментарии", ирландский лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на рейс из Киева в итальянскую Венецию. Запустить перелеты в компании планируют с 30 марта 2021 года. Рейс вводится на регулярной основе — перелеты будут происходить дважды в неделю по вторникам и субботам. Такие данные опубликованы на официальном сайте Ryanair.
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