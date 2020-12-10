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Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит десятки рейсов из Украины

НОвые рейсы позволят украинцам недорого слетать в десять европейских стран

сегодня, 17:19
Автор:

Сергей Медведев

Пандемия коронавируса не лучшим способом отразилась на международных пассажирских авиаперевозках. Несмотря на вторую волну эпидемии, авиакомпании стараются возобновить сообщение между странами. Так, не остался в стороне и венгерский лоукостер  Wizz Air. В компании заявили о возобновлении почти трех десятков авиарейсов из Украины. Так, новые перелеты должны способствовать новым связям между Киевом, Львовом, Харьковам с городами европейских стран. В частности, украиинцам станут доступны рейсы в Австрию, Венгрию, Эстонию, Данию, Италию, Литву, Германию, Польшу, Словакию и Португалию.

Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит десятки рейсов из Украины

 В частности, в декабре 2020 года Wizz Air возобновляет перелеты:

Из Киева:

Киев – Будапешт с 9 декабря

Киев – Пардубице с 11 декабря

Киев – Копенгаген с 13 декабря

Киев – Биллунн с 17 декабря

Киев – Кельн с 17 декабря

Киев – Вена с 18 декабря

Киев – Краков с 18 декабря

Киев – Лиссабон с 18 декабря

Киев – Братислава с 18 декабря

Киев – Гамбург с 19 декабря

Киев – Неаполь с 19 декабря

Киев – Познань с 19 декабря

Киев – Катовице с 20 декабря

Из Львова:

Львов – Лондон с 12 декабря

Львов – Берлин с 18 декабря

Львов – Щецин с 18 декабря

Львов – Братислава с 19 декабря

Львов – Пардубице с 19 декабря

Львов – Милан с 19 декабря

Львов – Вильнюс с 20 декабря

Львов – Рим с 20 декабря

Из Харькова:

Харьков – Краков с 17 декабря

Харьков – Вена с 18 декабря

Харьков – Берлин с 18 декабря

Харьков – Дортмунд с 18 декабря

Харьков – Гданьск с 18 декабря

Харьков – Гданьск с 20 декабря.

Отдельно отмечается, что Рейсы из Запорожья и Одессы пока останутся недоступными — в компании решили их не которое время не восстанавливать.

Как сообщал портал "Комментарии", ирландский лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на рейс из Киева в итальянскую Венецию. Запустить перелеты в компании планируют с 30 марта 2021 года. Рейс вводится на регулярной основе — перелеты будут происходить дважды в неделю по вторникам и субботам. Такие данные опубликованы на официальном сайте  Ryanair.

 


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Источник: https://lowcost.ua/wizz-december-resumption/
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