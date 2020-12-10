Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит десятки рейсов из Украины

Пандемия коронавируса не лучшим способом отразилась на международных пассажирских авиаперевозках. Несмотря на вторую волну эпидемии, авиакомпании стараются возобновить сообщение между странами. Так, не остался в стороне и венгерский лоукостер Wizz Air. В компании заявили о возобновлении почти трех десятков авиарейсов из Украины. Так, новые перелеты должны способствовать новым связям между Киевом, Львовом, Харьковам с городами европейских стран. В частности, украиинцам станут доступны рейсы в Австрию, Венгрию, Эстонию, Данию, Италию, Литву, Германию, Польшу, Словакию и Португалию.

В частности, в декабре 2020 года Wizz Air возобновляет перелеты:

Из Киева:

Киев – Будапешт с 9 декабря

Киев – Пардубице с 11 декабря

Киев – Копенгаген с 13 декабря

Киев – Биллунн с 17 декабря

Киев – Кельн с 17 декабря

Киев – Вена с 18 декабря

Киев – Краков с 18 декабря

Киев – Лиссабон с 18 декабря

Киев – Братислава с 18 декабря

Киев – Гамбург с 19 декабря

Киев – Неаполь с 19 декабря

Киев – Познань с 19 декабря

Киев – Катовице с 20 декабря

Из Львова:

Львов – Лондон с 12 декабря

Львов – Берлин с 18 декабря

Львов – Щецин с 18 декабря

Львов – Братислава с 19 декабря

Львов – Пардубице с 19 декабря

Львов – Милан с 19 декабря

Львов – Вильнюс с 20 декабря

Львов – Рим с 20 декабря

Из Харькова:

Харьков – Краков с 17 декабря

Харьков – Вена с 18 декабря

Харьков – Берлин с 18 декабря

Харьков – Дортмунд с 18 декабря

Харьков – Гданьск с 18 декабря

Харьков – Гданьск с 20 декабря.

Отдельно отмечается, что Рейсы из Запорожья и Одессы пока останутся недоступными — в компании решили их не которое время не восстанавливать.

Как сообщал портал "Комментарии", ирландский лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на рейс из Киева в итальянскую Венецию. Запустить перелеты в компании планируют с 30 марта 2021 года. Рейс вводится на регулярной основе — перелеты будут происходить дважды в неделю по вторникам и субботам. Такие данные опубликованы на официальном сайте Ryanair.

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