kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.12.2020

BTC/USD

19230.20

ETH/USD

594.48

LTC/USD

83.06

НБУ 07.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Полетели в Венецию: лоукостер открывает новый рейс из Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Полетели в Венецию: лоукостер открывает новый рейс из Киева

Новый рейс Киев-Венеция станет выполняться с конца марта 2021 года

сегодня, 13:07
Автор:

Сергей Медведев

Страны Европы понемногу восстанавливают пассажирское авиасообщение, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Европейские перевозчики заявляют о новых рейсах, зимнее расписание пополняется свежими данными. Так, ирландский лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на рейс из Киева в итальянскую Венецию. Запустить перелеты в компании планируют с 30 марта 2021 года. Рейс вводится на регулярной основе — перелеты будут происходить дважды в неделю по вторникам и субботам. Такие данные опубликованы на официальном сайте  Ryanair.

Полетели в Венецию: лоукостер открывает новый рейс из Киева

Венеция станет доступнее для украинских туристов

Отмечается, что рейсы будут выполняться "дочкой"  Malta Air в аэропорт Тревизо. Вылет из Венеции запланирован в 7:15, прилет в Киев в 10:40. Обратный вылет из Киева запланирован на 11:15,  в Венецию борт прибудет в 12:40.

Как сообщал портал "Комментарии", лоукостер Ryanair принял решение не штрафовать пассажиров за изменения билетов на протяжении октября и ноября нынешнего года. Как объясняет источник, если у пассажира не получается вылететь в другую страну из-за карантинных ограничений или он принял решение поменять билет по своим личным причинам, то он может это сделать без штрафа. Единственное условие: рейс, на котором он хочет отправиться, должен быть не позднее 21 марта следующего года.  Важно в данной ситуации отправить запрос в компанию не менее чем за семь дней до изначальной даты вылета. В противном случае пассажир будет наказан традиционным штрафом в размере 35-95 евро, в зависимости от того, когда он сообщил об отмене. 

Ранее мы уже сообщали, что  лоукостер  Ryanair сообщил, что впервые после карантина самолеты перевозчика смогут доставить пассажиров из Мадрида в Киев.
 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ryanair.com/ua/uk/timetable
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ