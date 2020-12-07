Полетели в Венецию: лоукостер открывает новый рейс из Киева

Страны Европы понемногу восстанавливают пассажирское авиасообщение, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Европейские перевозчики заявляют о новых рейсах, зимнее расписание пополняется свежими данными. Так, ирландский лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на рейс из Киева в итальянскую Венецию. Запустить перелеты в компании планируют с 30 марта 2021 года. Рейс вводится на регулярной основе — перелеты будут происходить дважды в неделю по вторникам и субботам. Такие данные опубликованы на официальном сайте Ryanair.

Венеция станет доступнее для украинских туристов

Отмечается, что рейсы будут выполняться "дочкой" Malta Air в аэропорт Тревизо. Вылет из Венеции запланирован в 7:15, прилет в Киев в 10:40. Обратный вылет из Киева запланирован на 11:15, в Венецию борт прибудет в 12:40.

Как сообщал портал "Комментарии", лоукостер Ryanair принял решение не штрафовать пассажиров за изменения билетов на протяжении октября и ноября нынешнего года. Как объясняет источник, если у пассажира не получается вылететь в другую страну из-за карантинных ограничений или он принял решение поменять билет по своим личным причинам, то он может это сделать без штрафа. Единственное условие: рейс, на котором он хочет отправиться, должен быть не позднее 21 марта следующего года. Важно в данной ситуации отправить запрос в компанию не менее чем за семь дней до изначальной даты вылета. В противном случае пассажир будет наказан традиционным штрафом в размере 35-95 евро, в зависимости от того, когда он сообщил об отмене.

лоукостер Ryanair сообщил, что впервые после карантина самолеты перевозчика смогут доставить пассажиров из Мадрида в Киев

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