Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку после встречи с украинскими чиновниками заявил, что Украина перестала признавать молдавский язык, который теперь будет румынским. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на румынское издание Bursa.



Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Фото из открытых источников

Марчел Чолаку совершил визит в Киев, где встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а также принял участие в совместном заседании правительств Румынии и Украины. После встречи румынский министр дал пресс-конференцию, где выразил поддержку Украине в войне против России и объявил о решении языкового вопроса в Украине.

"С сегодняшнего дня официальным языком румынского меньшинства в Украине является румынский, а не молдавский", — сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

По словам Марчела Чолаку, таким образом Украина еще на шаг приблизилась к вступлению в ЕС, ведь Европейский Союз имеет определенные принципы прав меньшинств.

Напомним, что во время визита в Румынию в начале октября президента Украины спросили о языковом вопросе, а именно о статусе молдавского языка. Тогда Зеленский рассказал, что не видит "глобальной проблемы" в этом и ближайшим временем Украина отменит молдавский язык и заменит его название румынским.

Следует отметить, что Молдова в начале марта отменила в своей стране молдавский язык, который теперь будут называть румынским.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Молдовы Майя Санду объявила дату, когда Молдова должна стать членом Европейского Союза. По словам молдавского лидера, это осуществится до 2030 года вместе с Украиной.

Также "Комментарии" писали о президенте Молдовы, заявившей об отсутствии уважения к России, которая пытается свергнуть демократически избранное правительство в другой стране.