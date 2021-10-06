«Uklon» уже не тот, или Почему украинцам уже «лучше на метро»

Служба такси "Uklon" изначально громко заявила о себе на всю Украину за счет широкой рекламы. Вот только за обещаниями быстро и комфортно доехать в пункт назначения реальность оказалась совсем иной. В "Uklon" текучка кадров еженедельно. Условия работы на машинах "Uklon" такие, что ещё и должен можешь оказаться, поэтому постоянные перебои с услугами.

Такси Uklon. Фото из открытых источников

Своим появлением в Украине приложение "Uklon" подавало большие надежды, ведь оно появилось как альтернатива обычным службам такси.

На профильных форумах водители жалуются, что компания постоянно выставляет новые требования. В итоге работать нормально и стабильно не получается. Водители даже с высоким рейтингом, комфортабельными автомобилями, с чистым салоном долго в "Uklon" не задерживаются. Водители, которые уже "обожглись" на таком сотрудничестве, принимают решение искать другие службы такси для работы.

На первый взгляд может показаться, что компания ужесточает правила для водителей, чтобы повысить качество предоставляемых услуг пассажирам, но и здесь не все гладко. Клиенты, которые обратились в "Uklon", ждут, пока их заказ возьмёт водитель, по 15-20 минут. Казалось бы, после такого длительного ожидания машина будет подана оперативно, но не тут-то было. После 20-минутного ожидания нужно будет подождать ещё минут 30 до подачи автомобиля.

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