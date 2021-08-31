В Украине могут появиться кассовые аппараты в такси

Каждый украинец хотя бы раз пользовались услугами такси. Это хоть и затратно, впрочем быстро и комфортно. Однако в Украине этот рынок, как и многие другие, находится в тени. Так, в Верховной Раде от фракции "Слуга народа" подали законопроект, чтобы вывести бизнес такси из тени. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что его комитет работает над законопроектом, который касается введения кассовых аппаратов для такси. Об этом он сказал в интервью Украинским Новостям.

Кассовые аппараты в такси, фото с открытых источников

Оказалось, что Гетманцев поддержал идею фискального контроля над такси и заявил, что таким образом в комитете хотят вывести этот бизнес из тени.



"Мы сейчас проводим рабочие группы по этому законопроекту. Депутат от "Слуги народа" Юлия Диденко занимается этим направлением. Мы должны обязать каждого таксиста иметь программный РРО, не составляет труда установить на телефон", — заявил Гетманцев.

Ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае заработал сервис беспилотных такси . Как стало известно, в китайском городе Шэньчжэнь, на юго-востоке страны, заработали 20 беспилотных такси. Сообщается, что транспортные средства имеют до ста точек для высадки и посадки пассажиров и предоставляют услуги на более чем 200 километров дорог общего пользования. В них включены, например, туристические места и точки вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае создали самый быстрый в мире поезд. Стало известно, что он может достигать скорости до 600 километров в час. Такой вид поездов называется Маглев. Во время движения они не касаются рельсов и содержатся над дорожным полотном за счет силы электромагнитного поля. Известно, что этот проект стартовал осенью 2016 года. В сети появилось видео, на котором показано, как они выглядят. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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