В Украине могут появиться кассовые аппараты в такси

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Хмільовська Інна
Каждый украинец хотя бы раз пользовались услугами такси. Это хоть и затратно, впрочем быстро и комфортно. Однако в Украине этот рынок, как и многие другие, находится в тени. Так, в Верховной Раде от фракции "Слуга народа" подали законопроект, чтобы вывести бизнес такси из тени. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что его комитет работает над законопроектом, который касается введения кассовых аппаратов для такси. Об этом он сказал в интервью Украинским Новостям.
Кассовые аппараты в такси, фото с открытых источников
Оказалось, что Гетманцев поддержал идею фискального контроля над такси и заявил, что таким образом в комитете хотят вывести этот бизнес из тени.
Ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае заработал сервис беспилотных такси . Как стало известно, в китайском городе Шэньчжэнь, на юго-востоке страны, заработали 20 беспилотных такси. Сообщается, что транспортные средства имеют до ста точек для высадки и посадки пассажиров и предоставляют услуги на более чем 200 километров дорог общего пользования. В них включены, например, туристические места и точки вакцинации от коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае создали самый быстрый в мире поезд. Стало известно, что он может достигать скорости до 600 километров в час. Такой вид поездов называется Маглев. Во время движения они не касаются рельсов и содержатся над дорожным полотном за счет силы электромагнитного поля. Известно, что этот проект стартовал осенью 2016 года. В сети появилось видео, на котором показано, как они выглядят. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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