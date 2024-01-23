Указ Зеленского о землях, "исторически населённых украинцами": почему это важно и что это даст

Офис президента Украины опубликовал указ президента Украины Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территории РФ". Им, в частности, предлагается, чтоб Кабмин вместе с привлечением украинских и международных экспертов, разработал план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ. Речь, в частности, об исторически населенных ими землях – Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ. О чем говорит появление такого указа? К чему это может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Указ президента Украины. Фото: из открытых источников

Историческую справедливость нужно восстанавливать

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова так комментирует данный указ:

"Это, действительно, исторически украинские территории. И об этом нужно говорить, объяснять следующим поколениям и всему миру. Жаль, что подобного не делалось раньше. Россия несколько веков захватывает украинские территории, уничтожает на них все украинское, ассимилирует оставшихся. Там еще есть Сибирь, куда тысячами увозили украинцев".

Историческую справедливость нужно восстанавливать, уверена эксперт. Украинцы должны избавиться от комплекса неполноценности, вспомнить, кто мы, акцентирует она.

"Ну и пока Россия покушается на часть Украины, мы показываем, что ей придется вернуть не только то, что она ложью оккупировала последние 10 лет, но и, возможно, все территории, которые были похищены у нас ранее", – констатирует Татьяна Лупова.

Мы показываем, что претендуем не на земли, а на правильное отношение к украинцам на тех землях

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова обращает внимание, что указ очерчивает те регионы, которые в разное время относились к государству Украина (Киевская Русь, Гетманщина и так далее).

"Предложение наметить план по поддержке населения, по расследованию преступлений, которые совершались на тех территориях относительно украинцев (репрессии, депортация и так далее) также правильное. Как и намерение противодействовать дезинформации касательно подневольных народов, живущих на территории России, увеличения взаимодействия между украинцами и данным народами. Плюс – обеспечение совместно с Национальной академией наук подготовки и распространения материалов по поводу тысячелетней истории данных земель, населенных этническими украинцами, с нашей страной. Важно и прописание в учебных программах, в учебниках информации об этнических украинцах на этих землях. Хорошо и то, что МИД должен будет учитывать положения данного указа в разработке комплексной Стратегии взаимодействия Украины с украинским международным сообществом", – считает эксперт.

По ее мнению, просматривается очевидное зеркальное действие в ответ на признание РФ своими части украинских территорий (что противоречит международному праву). При этом мы, отмечает Татьяна Попова, в отличие от страны-агрессора, не вносим земли, населенные этническими украинцами, в свою Конституцию – как принадлежащие Украине. Но требуем, чтоб украинцам там было обеспечено право на образование на украинском языке и так далее.

"Кроме того, что подобный указ является зеркальным (но более правовым) ответом на российские действия, это также – задел на будущее. В тот момент, когда будет освобожден Крым (надеемся, произойдет в течение года-двух), встанет вопрос по поводу прав нацменьшинств там. Крымскотатарское население у нас на законодательном уровне уже является коренным народом Крыма. Его права защищены. Но в Крыму, в любом случае, останется ряд этнических россиян. И их права тоже придется учитывать. А данный указ демонстрирует, что мы готовы будем предоставить такие права, но при условии, что подобные получат и этнические украинцы на территории РФ. Это задел для торгов с новой – более адекватной – российской властью", – уверена эксперт.

Этим указом, продолжает она, мы показываем, что претендуем не на земли, которые являются российскими, согласно международному праву, а на правильное отношение к украинцам на тех землях. Тем более, учитывая, что в связи с войной немало наших сограждан с временно оккупированных территорий были вынуждены перебраться в РФ (либо насильно вывезены туда).

"И мы имеем право требовать обучения, к примеру, их детей на украинском языке. Хотя бы части программ. Так что это правильный указ, имеющий долгосрочные цели", – констатирует Татьяна Попова.

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