Угрожает ли Украине затопивший Европу циклон: Укргидрометцентр

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Украину не коснется сильный циклон, вызвавший огромные ливни по всей Центральной Европе в минувшие выходные, достигая до 500 мм дождя в некоторых местах. Наталья Птуха из Украинского гидрометеорологического центра заявила, что хотя циклон и был активен в Европе, он уже потерял свою силу и не достигнет Украины, а направится на юг в Италию.
Украина не попадет под удар циклона, который навредил Европе»
В выходные в некоторых областях Австрии выпало до 400 мм осадков, а в Чехии — до 500 мм, что является очень большим количеством для этих регионов.
Теперь, когда циклон перемещается к югу, в Украине могут произойти некоторые изменения в погоде, но без серьезных дождей или штормов. Украинцам советуют следить за новостями о погоде, но без опасений за большие непогоды, которые могли бы произойти.
Напомним, непогода охватила Европу 15 сентября. В частности, в Австрии зафиксированы неожиданные снегопады в нижней Австрии, что вынудило объявить чрезвычайное положение. В других регионах страны также наблюдаются наводнения, и местные власти готовятся к возможным последствиям стихийного бедствия. Польша тоже пострадала от стихии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
В Одессе после мощного ливня затоплено несколько улиц, что повлекло за собой значительные трудности с движением транспорта. Об этом сообщила пресс-служба городского совета, опубликовав перечень улиц, где затруднено движение автомобилей. В социальных сетях активно распространяют фото и видео последствия непогоды.
Новости