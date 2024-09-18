Угрожает ли Украине затопивший Европу циклон: Укргидрометцентр

Украину не коснется сильный циклон, вызвавший огромные ливни по всей Центральной Европе в минувшие выходные, достигая до 500 мм дождя в некоторых местах. Наталья Птуха из Украинского гидрометеорологического центра заявила, что хотя циклон и был активен в Европе, он уже потерял свою силу и не достигнет Украины, а направится на юг в Италию.

Украина не попадет под удар циклона, который навредил Европе»

"До территории Украины этот циклон уже не дойдет. Его пик активности пришелся именно на выходные, именно тогда по территории Центральной Европы наблюдались сильные осадки. Кое-где их количество было очень большим, в Австрии даже по 400 мм выпало, это вообще рекордные значения определенных регионов, в Чехии до 500 мм за несколько дней – это очень много для этих регионов", – пояснила она.

В выходные в некоторых областях Австрии выпало до 400 мм осадков, а в Чехии — до 500 мм, что является очень большим количеством для этих регионов.

Теперь, когда циклон перемещается к югу, в Украине могут произойти некоторые изменения в погоде, но без серьезных дождей или штормов. Украинцам советуют следить за новостями о погоде, но без опасений за большие непогоды, которые могли бы произойти.

Напомним, непогода охватила Европу 15 сентября. В частности, в Австрии зафиксированы неожиданные снегопады в нижней Австрии, что вынудило объявить чрезвычайное положение. В других регионах страны также наблюдаются наводнения, и местные власти готовятся к возможным последствиям стихийного бедствия. Польша тоже пострадала от стихии.

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В Одессе после мощного ливня затоплено несколько улиц, что повлекло за собой значительные трудности с движением транспорта. Об этом сообщила пресс-служба городского совета, опубликовав перечень улиц, где затруднено движение автомобилей. В социальных сетях активно распространяют фото и видео последствия непогоды.