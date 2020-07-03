Угроза кризиса и судьба гривни: какие последствия несет увольнение Смолия из НБУ

Парламент уволил Якова Смолия с поста председателя Национального банка Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят итоги голосования, а также – какие могут быть последствия у этого шага украинской власти.

"Международные финансовые институции очень скорого сделают выводы"

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что отставка Смолия является признаком того, что у правящей партии "Слуга народа" нет понимая того, что делать с накатывающими волнами кризисов – и политического, и экономического.

"Всё, до чего они додумались, это просто включить печатный станок, – говорит Сергей Таран. – То, против чего выступал Смолий как глава НБУ. Потому его и брали. Причем у самой СН этого бы не получилось – "монобольшинство" набрало лишь 211 голосов. Но на помощь пришли "Оппозиционна платформа за жизнь" (22 голоса), "Батькивщина" (13), объединения "За будущее" (17), "Доверие" (18). Ну и пять внефракционных нардепов. В итоге набрали аж 286 голосов. Такая вот консолидация тех, кто фактически выступил за подрыв перспектив не только развития украинской экономики, но и – статуса Украины как надежного партнера. Уверен, что международные финансовые институции очень скорого сделают выводы. Которые всем нам вряд ли понравятся".

По мнению политэксперта, результаты отставки Смолия во всеукраинском контексте будут плохими. Вопрос лишь – насколько.

"Есть вполне обоснованный страх за судьбу национальный валюты"

У экономического эксперта Владислава Банкова отставка главы НБУ также вызывает опасение. Особенно в контексте "стимулирующих инициатив" наших властей.

"Речь об озвученном недавно намерении напечатать 300 млрд грн, – поясняет Владислав Банков. – Примерно треть из них, очевидно, предназначена для "распила" через компании, связанные с одним известным олигархом и энергетической сферой".

Эксперт уверяет, что кроме ожидаемого охлаждения отношения к Украине со стороны международных кредиторов, есть вполне обоснованный страх за судьбу национальный валюты.

"У гривни, если власть возьмет НБУ под контроль и вовсю запустит печатный контроль, есть перспективы перестать быть денежной единицей в привычном для нас понимании, – поясняет Владислав Банков. – Она останется средством расчета, но перестанет быть средством накопления из-за потери к ней доверия со стороны населения".

"Нацбанк превратился в этакое государство в государстве"

Политолог Кирилл Сазонов называет отставку Смолия вполне обоснованной, а недовольство международных институций связывает с их корыстными интересами.

"НБУ искусственно удерживал курс гривни на уровне, который отличается от реального, – поясняет эксперт. – Он искусственно ее усиливал. Объективный курс давно уже – 28-29 грн за доллар. Но есть серьезные интересы ряда спекулянтов, связанных и с украинской властью, и с зарубежными институциями. Они вложились в наши облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), и получали небывалые проценты, не сравнимые с тем, что могли бы получить в ЕС или США".

А вот Украине, подчеркивает Кирилл Сазонов, такая ситуация была крайне невыгодна. Ведь при таких играх страдал наш экспорт, зато выигрывал импорт, которым заваливали Украину.

"И возникал вполне логичный вопрос – в чьих интересах работает НБУ под управлением Смолия? Уж точно не в интересах украинской экономики. Скорее – в интересах импортеров. Набсовет НБУ не раз критиковал такой подход руководства главного банка страны. Но его критика игнорировалась, – отмечает политолог. – Безусловно, НБУ не должен работать по указке политиков. Конечно, важна его независимость. Но он не должен работать и во вред Украине. А у нас Нацбанк превратился в этакое государство в государстве. К Смолию накопилось очень много вопросов и претензий. И лучшее, что он мог сделать – уйти без скандала. Но он выбрал скандал".

Последствия ситуации, по мнению Кирилла Сазонова, во многом будут зависеть от того, кто придет на смену Смолию. Если это будет не только компетентный специалист, но человек, готовый работать на поддержку экономики Украины, а не в интересах финансовых спекулянтов, игра стоила свеч, уверен политолог.

"Недовольство же ряда наших зарубежных "партнеров" говорит лишь о том, что Смолий был им выгоден. А наши проблемы их не особо волнуют", – резюмирует эксперт.

Напомним, эксперт Олеся Яхно высказала ранее предположение, что Зеленский, похоже, хочет отдать НБУ под контроль определенных групп.

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