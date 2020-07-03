Отставка Смолия: Рада вынесла решение по главе НБУ

Верховная Рада Украины одобрила отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Об этом стало известно в ходе заседания парламента, которое транслировалось в эфире телеканала "Рада".

Так, нардепы рассмотрели проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины, который внес президент после получения заявления Смолия об увольнении. "За" отставку проголосовали 286 парламентариев.

Отметим, что Смолий выступил с речью во время заседания. Он заявил, что политическое давление не позволяет эффективно вести диалог.

"Разговор, где один говорит об экономике и финансах, а другой только слышит свои политические интересы, обречен на поражение, - сказал Смолий. - Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет. Это протест, сигнал, предупреждение, красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".

При этом он добавил, что в НБУ остаются работать тысячи высококлассных профессионалов, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность.

"Однако крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать. Чтобы президент, правительство и политики наладили эффективное взаимодействие с НБУ", - отметил Смолий.

Напомним, эксперты рассказали, чем грозит противостояние НБУ и власти после отставки Якова Смолия, ждать ли украинцам скачка доллара и экономической катастрофы.

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