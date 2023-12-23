Удастся ли Украине и Польше решить вопрос блокады границы: какие могут быть компромиссы

Замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж уверяет, что польская и украинская стороны по результатам переговоров в Киеве совершили прорыв в вопросе решения проблемы блокады украинской границы польскими перевозчиками. Якобы сейчас согласовываются последние детали. На какие компромиссы может пойти Украина? Как ситуация может развиваться далее? Какие следует сделать выводы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Национальный интерес нам следует отстаивать, но не забывать, как нам помогает Польша во время войны

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечает:

"То, что до Нового года или даже до Рождества по новому календарю (25 декабря) есть шанс на разблокирование украино-польской границы – это хорошая новость. Причем не только для украинских перевозчиков, но и для Польши. Ведь экономические потери понесли обе страны".

По словам эксперта, в последние недели в польском информационном пространстве появились данные о потере экономики Польши от этого блокирования. И, думаю, этот аргумент сыграл свою роль. В результате новое польское правительство активно включилось в разрешение данной проблемы.

"Чтоб избегать подобных сложностей в будущем, следует апеллировать к международному праву, к соглашениям между Украиной и ЕС (зона свободной торговли и транспортный безвиз, продленный до конца июня). Польша как полноправный член Евросоюза должна соблюдать те договоренности, которые ЕС заключает с третьими странами (в данном случае – с Украиной)", – отмечает Андрей Новак.

В то же время, акцентирует он, учитывая, что Польша является одним из самых больших помощников нашей страны в отражении российской агрессии, разного рода экономические проблемы, блокирование, следует рассматривать с точки зрения приоритетности интересов. Украинский приоритет тут – продолжение сотрудничества с Польшей в военной, финансово-экономической сфере.

"Конечно, свой национальный интерес нам следует отстаивать. Но не забывать, как нам помогает Польша в условиях российской агрессии. Важно все проблемные вопросы решать максимально дипломатичными методами, без резких высказываний и тем более – действий", – заключает эксперт.

Компромиссы не будут касаться транспортного безвиза для Украины

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович думает, что соглашение точно вскоре будет достигнуто. Это, поясняет он, крайне важно для нового правительства Туска. Представители которого еще до официального назначения серьезно работали в данном направлении.

"Понятно, что какие-то компромиссы будут с обеих сторон, – говорит эксперт. – Предварительно, Украина была готова внести некоторые изменения в вопросы электронной очереди, реестров, которые создавались для водителей (как наших, так и польских). Возможны какие-то изменения касательно регистрации украинских компаний в Польше (по европейскому законодательство, но формально к ЕС не относящиеся). Но компромиссы не будут касаться транспортного безвиза для Украины, который действует до конца июня 2024 года. Тут мы на уступки идти не готовы".

По мнению Игоря Рейтеровича, скорее всего, увидим усредненный вариант, устраивающий Украину в любом случае.

"Вопрос – устроит ли польских перевозчиков, для которых тут уже не столько экономика, сколько политика, – отмечает эксперт. – И следы российского влияния в этом блокировании границы всё более видны ".

Игорь Рейтерович предупреждает, что это – далеко не последние проблемы, которые возникнут у Украины в связи с нашим приближением к ЕС.

"И это – объективный момент, – поясняет он. – Каждая страна защищает свои национальные интересы так, как считает нужным. Потому нам уже сейчас надо создавать в потенциально проблемных сферах (аграрка, перевозы и так далее) группу профессиональных переговорщиков, которые будут делать всё, чтоб потенциальные или уже возникшие трения не выходили в публичную плоскость, а решались в кабинетах, за столами переговоров. Не выливаясь в акции протеста, блокирование границы и так далее".

Поведение тех, кто блокирует наших перевозчиков, выглядит, мягко говоря, некрасиво

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко признался, что со стороны нового польского правительства хотелось бы видеть более решительные действия в ракурсе разблокирования границы.

"Поведение тех, кто блокирует наших перевозчиков, выглядит, мягко говоря, некрасиво. Это просто неуважение к нам, особенно в такое тяжелое – военное – время", – считает эксперт.

По мнению Леонида Козаченко, со стороны Украины можно пойти на такие уступки:

– допустить польских перевозчиков в электронной очереди (чтоб они, как и наши, могли регистрироваться, как делают украинские перевозчики);

– доступ к этой электронной очереди сделать открытым (чтоб не проходили без очереди, что важно и для украинских, и польских перевозчиков).

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