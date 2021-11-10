Ударят серьезные морозы: где в Украине будет холоднее всего

Погода в нашей стране превращается с осенней в зимнюю. Особенно это будет ощутимо на этой неделе. Ведь холодный арктический циклон принесет нам ощутимые для всех ночные морозы. На некоторых территориях они будут доходить до – 7 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В частности, с появлением арктического циклона ночью в восточных регионах температура будет ощутимо минусовать: будет -3 -6. В дневные часы погода замечательная, ясная, но прохладная +3 +7 градусов.

В южных регионах будет ясная и солнечная погода. Ночью похолодает и будет минус до -1 градуса, в дневное время станет теплее+ 5 +7 градусов.

В северных регионах тоже с солнцем, но без осадков. Ночью будет допекать мороз -5 -7, днем воздух будет теплее +4+6 градусов.

На западных территориях дожди тоже не ожидаются, днем солнце и погоже, температура+ 6 +9. Ночью так же придут морозы -3 -7.

На центральных территориях ночью будет мороз -5-7 градусов, в дневные часы+ 4+ 7 градусов.

В столице нашей страны будет прохладно, но солнечно. Ночью придут морозы -4 -6, в дневные часы потеплеет до+ 3+ 5 градусов.

Как предупреждают синоптики центра, 11 ноября ночные морозы станут сильнее. В некоторых регионах будет минусовая температура до -9 градусов.

Днем воздух будет прогреваться, холодно будет только на восточных территориях. На западных – воздух прогреется до +10 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину идут морозы . Холодная ноябрьская погода, дожди, а ночью им придут на смену ночные заморозки. Хотя, как предполагают синоптики, дожди намочат землю только в нескольких регионах страны. Такова будет по прогнозу специалистов погода на воскресенье, 7 ноября.

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