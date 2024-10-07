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Ударит мороз и будет заметать снегом: когда Украину накроет "минусовая" погода

Синоптики предупреждают, что 8 октября в Украине будет дождливая и ветреная погода.

сегодня, 21:50
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Лиля Воробьева

8 октября в Украине прогнозируется дождливая погода, в частности, на Левобережье и в Сумской и Харьковской областях, сообщает Укргидрометцентр. В этих регионах ожидается облачность с прояснениями, возможны дожди. Кроме того, на территории западных областей синоптики предупреждают о тумане.

Ударит мороз и будет заметать снегом: когда Украину накроет "минусовая" погода

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптик Наталья Диденко отметила, что мощный дождевой циклон, ранее накрывший большую часть Украины, уже отступает и 8 октября покинет большинство регионов. Осадки задержатся только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Температура воздуха 8 октября будет комфортной: в большинстве регионов будет варьироваться от 17 до 25 градусов тепла. В Киеве ожидается сухая погода с температурой от 16 до 18 градусов тепла.

Укргидрометцентр также предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Прогноз на ближайшие дни:

  • 9-10 октября ожидается потепление до 24 градусов.
  • 13 октября в Украине начнет постепенно холодать.
  • 17-18 октября возможны заморозки и мокрый снег.

Ветер 8 октября преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с. На северо-восточных территориях возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в западных областях составит 3-8 градусов тепла, в других регионах 6-11 градусов, на побережье морей — до 13 градусов. Днем в западных и северных областях, а также в Карпатах ожидается 12-17 °, в остальных регионах — 16-21 °.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=9172026696160560&set=a.155630821133571
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