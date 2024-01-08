Ударит до -25°: украинцев предупреждают о еще более сильных морозах

На этой неделе погода в украинских регионах прогнозируется с морозами, метелью и снегопадами в некоторые дни. Об этом предупреждает известный прогнозист Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog .

В Украине идут сильные морозы (фото из открытых источников)

Синоптик говорит, что из-за поступления арктической воздушной массы на территории Украины будет ощутимо понижение температуры, в частности, на территории восточных, северных и западных регионов.

"Ожидается период сильных морозов почти по всей стране", — предупреждает Кибальчич и добавил, что порой столбик термометра будет показывать ночью до -20…-25 °С, кроме южных регионов.

"Поэтому следует избегать переохлаждений и одеваться по погоде!" – дает еще один совет прогнозист.

В понедельник, во всех регионах страны, кроме северных, Полесья и Закарпатья, прогнозируются ухудшенные погодные условия из-за влияния южного циклона.

"Пройдут осадки в виде снега, ледяной крупы, в центральных и южных областях преимущественно дожди. Местами гололедица, метель, на дорогах гололедица", — рассказал далее синоптик.

Как утверждает Игорь Кибальчич, скорость ветра будет достигать 7-12 м/с, в частности, в центральных, восточных и южных регионах, в некоторых местах порывы 15-20 м/с. Столбик термометра будет показывать днем -9...-14 °С. на территориях центральных и восточных областей в течение суток -8...-13 °С, в Харьковской области до -17 °С. В южных регионах -2…3°С, на территории Крыма днем воздух прогреется до 13°С.

Погода 9 января

9 января ночью в южных и восточных регионах ожидается снег, на некоторых территориях с дождем. Днем на территории страны осадков не будет. Местами гололедица, на автодорогах гололедица. Порывы ветра северного, северо-восточного направления, 7-12 м/с, ночью в южных регионах и Левобережье местами порывы до 15-20 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -15...-20°С, в западных регионах местами ожидается -24...-26°С, на юге -8...-13°С. Днем в украинских регионах -8...-13°С.

Погода 10 января

В среду в восточных регионах и Сумской области будет идти небольшой снег, на остальной территории областей будет без осадков. На автодорогах гололедица. Ветер станет меньше — до 5-10 м/с, но на восточных территориях днем отдельные порывы будут достигать 15-17 м/с.

Столбик термометра ночью опустится до -9...-14°С, в восточных и западных регионах местами упадет до -17...-22°С.

"Днем кратковременное повышение температуры до -2...-7°С, в северных регионах и Закарпатье около 0°С", — дает свой прогноз синоптик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине идет настоящий апокалипсис .