Ударит 32 градуса: в Украину идет сильная жара

Погода в украинских регионах прогнозируется даже жаркой в первые дни лета. В выходные 1 и 2 июня прогнозируется температура до 32 градусов.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Несколько меньшие градусы тепла будут только в западных областях. Такой прогноз погоды обнародовала синоптик Наталья Диденко .

"Лето будет дебютировать в Украине жарой. 1-2 июня ожидается 27...32 градуса, разве что чуть ниже будет в западной части, 23...26 градусов", — сообщила Диденко.

Май будет заканчиваться дождями с грозами. В пятницу, 31 мая, в Украине прогнозируются кратковременные грозовые дожди, в настоящее время возможны шквалы и усиление ветра. Такова погода в западных и северных регионах, еще в Винницкой, Житомирской, Киевской области, в западных районах Черкасской области. Еще во время грозы могут местами быть сильные ливни.

В восточном регионе пройдут местные дожди и грозы, в южном дожди пройдут только в Одесской области.

В Полтавской области, городе Кропивницком с районами и Днепропетровской области существенных осадков не предполагается, утверждает Диденко.

"Жаркая погода предполагается на востоке и юго-востоке. 26...29, местами до 30 градусов. На остальной территории Украины 22...26 градусов", — завершила прогнозистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, ожидает ли Украину аномально жаркое лето-2024. Лето в нашей стране в этом году может показаться жарким, но не рекордным. С одной стороны, на это влияет состояние океанов, а с другой – планета испытывает влияние активной солнечной радиации. Об этом говорит заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.