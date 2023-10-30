Ударит -20 и завалит снегом: где в Украине будет очень холодно в ноябре 2023

Погода в украинских регионах с началом нынешнего ноября будет уже более холодной и более сухой. В самом конце осени, ближе к зиме станет теплее. Именно таков прогноз погоды, которые обнародовали представители Укргидрометцентра и погодных сайтов.

Погода в ноябре в Украине (фото из открытых источников)

В частности, как прогнозирует заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, среднемесячная температура последнего месяца осени будет близка к климатической норме — около 2-7 градусов тепла, сообщает ТСН .





"Температура воздуха будет снижаться постепенно, резких переходов от тепла к холоду не ожидаем. Во второй половине месяца возможны небольшие морозы из-за поступления холодного воздуха с севера. Возможен пролет отдельных снежинок, не больше", – продолжил прогнозист.

Количество дождей в этом месяце ожидается 34- 65 мм , в горах Крыма и местами в Карпатах — до 100 мм , что не превышает норму, в северо-восточных регионах 28- 32 мм , такое количество меньше нормы.

По обобщенному прогнозу погодных сайтов, ноябрь этого года станет месяцем контрастов. Первая половина прогнозируется с теплыми днями и без существенных осадков, а вторая придет с холодами: с дождем, снегом, морозами. Перед началом декабря станет теплее.

Погода на западе Украины

1-2 ноября на территории Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей прогнозируются сильные ливни. После этого две недели будет царить теплая погода: днем 13…17 градусов, ночью 7…10.

Примерно 14-15 числа резко станет холодно: до -5 градусов днем и 12-15 градусов мороза ночью. Такие температуры продержатся больше недели и будут сопровождаться ежедневными осадками с мокрым снегом.

После 23-25 ноября снегопады станут сильнее, однако постепенно будет теплее: столбик термометра будет показывать до -2...-4 градуса. Такой будет ситуация с погодой до наступления декабря.

Погода на севере Украины

На территории Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской областей 1-2 ноября будут идти дожди, но чем дальше к востоку, тем они станут меньше.

Днем столбик термометра будет показывать 10...14 градусов, ночью 6...8 будет пасмурно.

Холода и морозов до -5 градусов днем и -15 ночью следует ожидать 13-14 ноября. Так будет морозить неделю. Дальше станет теплее, будут идти дожди с мокрым снегом, а 23-25-го, возможно, выпадет первый настоящий снег. Через несколько дней потеплеет, а дневные температуры повысится до -2...-3 градусов.

Погода в центре Украины

В центральных регионах (Винницкий, Черкасский, Кировоградский, Полтавский, Днепропетровский) в начале месяца будет дождь. Но осадков будет меньше, чем на Западе и Севере.

Дневная температура не превысит 12 градусов, ночные 6.

Холод и морозы до -10 градусов со снегом ожидаются здесь с 14-15 числа и будут держаться до 27-го. В Полтавской области с 18 по 21 ноября прогнозируют ночные морозы до -20 градусов. А 22-25 ноября будет идти настоящий снегопад.

В Днепропетровской области температура опустится до -10...-12 градусов, но сильного снега не будет.

К концу ноября потеплеет до 1-3 градусов мороза днем.

Погода на востоке Украины

В восточных регионах погода в ноябре будет сухой и холодной. В Харьковской, Донецкой, Луганской областях в первой половине ноября дождей почти не будет, а дневная температура составит 15...17 градусов. Такая температура воздуха продержится всего несколько первых дней, далее немного похолодает.

Важно, что с 14-15 числа столбик термометра снизится днем до 1 градуса и ниже, местами ночью до -15 градусов, в Луганской области даже до -20. Прогнозируется снег.

Больше всего снег будет идти в Луганском и Донецком регионах: с 14 по 30 ноября всего шесть дней прогнозируют без снега.

Погода на юге страны

В южных областях, а также на территории Крыма в первой половине ноября погода будет солнечной и теплой.

Днем будет плюсовать 18...20 градусов, ночью — от 8 до 12. Будет практически без осадков.

На территории Запорожской области прохладно станет уже 4 ноября. Температура ожидается не выше 10 градусов, ночью будет 3...5.

По прогнозу синоптика, Запорожский регион будет больше всего страдать от морозов: 21 ноября здесь будет идти снег, а 22 ноября ночью — мороз до -20 градусов.

В других регионах с 14-15 ноября возможны ночные морозы до -14 градусов, днем ожидается -3...-5.

Практически каждый день до конца месяца прогнозируют снег, сильный снег или дождь с мокрым снегом.

В конце месяца морозы спадут днем до 1-3 градусов мороза, ночью — до -5...-7.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине идет существенное потепление