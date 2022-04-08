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Удар по вокзалу в Краматорске: более 30 погибших, количество раненых перевалило за сотню

Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей

сегодня, 12:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупанты нанесли прицельный удар ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате удара на момент написания материала известно минимум о 30 погибших, более 100 человек получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об сообщил глава председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Удар по вокзалу в Краматорске: более 30 погибших, количество раненых перевалило за сотню

Россияне ударили "Искандером" по вокзалу в Краматорске. Фото: из открытых источников

Глава "Укрзализныци" считает, что это целенаправленный удар инфраструктуре "Укрзализныци", а также по жителям города Краматорск, поскольку оккупанты прекрасно знали о том, что на вокзале есть много гражданских людей, которые пытаются выехать в более безопасные области, спасая свои семьи от гибели.

В то же время глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подтвердил, что на вокзале десятки погибших. Полиция и спасатели пытаются предоставить помощь тем, кого еще можно спасти, ведь речь идет о людях, которые получили множественные ранения. Таких людей уже больше сотни.

Губернатор добавил, что российские фашисты выбрали то время, когда на вокзале в Краматорске тысячи людей, они хорошо знали, по какому объекту стреляют и какую цель преследуют. Это был прицельный огонь по мирному населению, которое не представляло никакой угрозы российским оккупантам. Спастись от такого удара было очень проблемно, если не сказать — невозможно.

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Удар по вокзалу в Краматорске: более 30 погибших, количество раненых перевалило за сотню - фото 2


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