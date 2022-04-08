ЕС и США вводят новые санкции: достаточно ли такого шага – почему РФ все равно продолжает войну

Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против России за агрессию против Украины. Новые санкции ввели и США. Что можно сказать об эффективности санкционной политики Запада? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Самые важные санкции до сих пор так массово и не применены

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых не сомневается, что введенный ЕС и США очередной пакет санкций против агрессора в долгосрочной перспективе повлияет на ухудшение экономического состояния и платежеспособности РФ.

"Запрет на закупку угля из России, запрет на заход судов под российским флагом в порты ЕС и другие ограничительные меры – это всё важные и нужные санкции, чтобы остановить агрессора. Но это повлияет на его экономику не сейчас, а через полгода и дальше. Военные действия же ведутся сейчас, – подчеркивает эксперт. – Каждый день уносит жизни мирных украинцев и военнослужащих, которые защищают нашу страну. А агрессор, похоже, решил идти до последнего в надежде уничтожить Украину – этот остров демократии на границе с диктаторским режимом и зомбированным населением. Им нужна победа. Хоть какая-то. Любой ценой. Чтобы показать миру, что правила и законы, установленные после Второй мировой войны, не работают. И что право силы – важнее силы права. И что можно подменять понятия, свято веруя в силу бесноватой пропаганды".

По мнению Олега Вострых, самые важные санкции – эмбарго на покупку энергоносителей, нефти и газа – пока так массово и не применены.

"А ведь только эти санкции могут действенно и быстро ухудшить ситуацию в России, заставив агрессора прекратить обстреливать мирные города Украины. Все остальные санкции действенны, но в длительном измерении. Они приведут к реально ощутимым последствиям только через месяцы, а то и годы. Не стоит забывать и о попытках обойти санкции через "дружественные" режимы. Через страны, которые не поддерживают санкции, сейчас организовываются поставки санкционных товаров в Россию. Мировому сообществу стоит жестко пресекать такие попытки и контролировать данный процесс, – отмечает эксперт. – Рашистская бензоколонка должна быть остановлена! И если США и страны ЕС действительно хотят нам помочь и остановить войну, то им придется применить такие санкции как эмбарго на энергоносители. Как бы больно это не было для самих стран Евросоюза. Иначе война скоро постучится и в их дом".

Эффект от западных санкций должен ослабить российскую экономику – и таким образом помочь украинской армии более эффективно проводить военные операции

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что западные санкции играют не только символическую роль, они создают препятствия для финансирования войны российским бюджетом, а также являются рычагом политического давления на политические элиты и российское общество.

"Действенность санкций признал российский премьер-министр, появилась информация о представлении об отставке нескольких министров их правительства, – отмечает эксперт. – В своих выступлениях перед парламентами иностранных стран и во встречах с мировыми лидерами Владимир Зеленский сейчас акцентирует внимание на двух потребностях Украины: получении наступательных видов вооружения и внедрении эмбарго на покупку российских энергоносителей. Сейчас ежедневно Европа платит РФ до 700 млн. евро за углеводороды".

По словам Игоря Попова, уже первые энергетические ограничения, введенные против РФ со стороны Великобритании, США, Канады привели к потере доходов российским бюджетом.

"В порту Новороссийска продавец платит премию 11 долларов за баррель, индийские компании получают супервыгодные ценовые предложения, российские экспортеры борются за сохранение объемов торговли. Иначе им придется консервировать скважины, а "запас крепости" российской экономики будет уменьшаться. Быстро переориентироваться на новые рынки РФ не может, в том числе из-за проблем логистики, ведь нефтепроводы строились в расчете на европейских потребителей. Возможности перевозки танкерами ограничены, а новые санкции в отношении российского судоходства создают дополнительные проблемы в этом направлении", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает Игорь Попов, российские компании научились обходить финансовые санкции и отключение части российских банков от системы SWIFT. Поэтому важно при принятии нового пакета закрыть все соответствующие возможности.

"Эффект от западных санкций должен ослабить российскую экономику – и таким образом помочь украинской армии более эффективно проводить военные операции. Также санкционное давление является важным аргументом при проведении мирных переговоров, поскольку позволяет требовать более выгодные для Украины условия и защищать украинский суверенитет", – резюмирует эксперт.

Мы сейчас имеем дело примерно с 70-80% от возможных ограничений

Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что санкции против РФ и так введены достаточно сильные и обширные.

"Мы сейчас имеем дело примерно с 70-80% от возможных ограничений. Теоретически могли иметь и 20-30%. Так что оценивать нужно, исходя из того, что ЕС и США могли ввести меньше санкций", – поясняет эксперт.

По его мнению, на данный момент санкции, уход с российского рынка иностранных компаний, поставки Украине оружия и прочей помощи — лучший способ, чтобы агрессия РФ не расширилась на ЕС, на государства-члены НАТО.

"Запад это понимает. И действует соответствующим образом", – поясняет Владислав Фарапонов.

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