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Удачно побеждаем коррупцию: детектив НАБУ пересел на новую иномарку за миллион

Работники антикоррупционных органов продолжают улучшать свое материальное состояние, не показывая результатов борьбы с коррупцией, которые ждет общество

сегодня, 14:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Владимир Уразовский теперь на работу будет добираться на новом кроссовере Citroen C5 Aircross. Стоимость авто в автосалоне равна почти 1 миллиону гривен. Как передает портал "Комментарии", такая сумма занесена в декларацию, пишут "УНН".

Удачно побеждаем коррупцию: детектив НАБУ пересел на новую иномарку за миллион

Кроссовер Citroen C5 Aircross. Фото: из открытых источников

Работник НАБУ стал владельцем новой машины аккурат под Новый год. 29 декабря Владимир Уразовский приобрел авто премиум-класса у компании "Види Элеганс".

Исходя из той же декларации можно также прийти к выводу, что в год старший детектив зарабатывает примерно столько, сколько потратил на приобретение нового авто – 1 122 474 грн. 

"УНН" рассказывает, замдиректора НАБУ Анатолий Новак в январе получил на карточку 1 млн 227 тыс. грн зарплаты. 

Неплохо обстоят дела и в САП. И.о. руководителя САП Максим Грищук приобрел 700 ОВГЗ на 708 тысяч гривен.

Издание отмечает, такие цифры свидетельствуют о том, что из госбюджета выделяются довольно внушительные суммы, благодаря чему существенно улучшается жизнь работников антикоррупционных органов. Никто из них не жалуется на тяжелые условия труда, как и на то, что им не хватает зарплат и премий. 

При этом есть статистика, которая явно не в пользу антикоррупционных органов Украины. В прошлом году в Индексе восприятия коррупции наша страна существенно ухудшила свои позиции. Как результат, по преодолению коррупции Украина примерно на том же уровне, как и самые отсталые страны Африки. Нам далеко к Дании, Финляндии и Новой Зеландии, которые по показателям преодоления коррупции на первых позициях. И вот здесь обращает на себя внимание один аспект, ни одна из трех вышеупомянутых стран не имеет такого количества антикоррупционных органов, там нет НАБУ, САП и ВАКС. Там борьбой с коррупцией занимаются правоохранительные органы. 

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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1962928-kinets-epokhi-bidnosti-detektiv-nabu-peresiv-na-novu-inomarku-za-milyon
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