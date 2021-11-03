СБУ и НАБУ обыскивают налоговиков - какие схемы и скрутки обнаружили детективы

Сотрудники налоговой службы помогали предпринимателям мошенничать с уплатой налогов. Деятельность злоумышленников разоблачили группа детективов НАБУ и СБУ, как сообщают пресс-службы ведомств.

Обыск у работников налоговой службы - фото Facebook НАБУ

Налоговики-коррупционеры действовали в Государственной налоговой службе (ГНС) Украины и в ГНС Полтавской области. Следователи 3 ноября 2021 г. обыскали помещение, где они работали, а также места жительства. Кроме того, прошли обыски у других граждан, причастных к преступлениям. Для этого правоохранители посетили, кроме Полтавской, еще две области – Днепропетровскую и Запорожскую. Изъятые документы подтверждают, что коррупционный механизм действительно работал.

В ходе обысков, проведенных у фигурантов дела, правоохранители обнаружили значительные суммы наличных средств в иностранной валюте – долларах и евро. Так как при попытке обыскать жилье внутрь работников не пропустили, им пришлось преодолевать высокое каменное ограждение с помощью лестницы.

Схема незаконной деятельности заключалась в том, что фигуранты помогали минимизировать налоги определенным компаниям – то есть проводили так называемые "скрутки". Кроме того, налоговики "работали" с предпринимателями-плательщиками НДС, которые были признаны рискованными. Согласно законодательству Украины рискованные – это фирмы, зарегистрированные на утраченные документы, на умерших лиц, не имеющих счетов в банках и т.д. Именно таким фиктивным компаниям подозреваемые помогали выйти из категории рискованных.

Детективы по собственной инициативе начали следствие в Полтавской области. Первоисточником информации стали сообщения СМИ и результаты работы Временной следственной комиссии ВР по коррупции в органах государственной власти, как отмечено в официальном Telegram-канале НАБУ. После этого доказательства привели в центральный аппарат налоговой службы.

Коррумпированным налоговикам выдвинуто подозрение по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. Если они будут признаны виновными, то могут провести за решеткой до шести лет.

Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию о том, как сотрудники СБУ задержали представителя шоу-бизнеса, пытавшегося подкупить депутата ВР.

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