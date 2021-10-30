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Подкуп депутата представителем шоу-бизнеса – сколько стоит лоббирование

Народному депутату Украины предлагали значительную сумму за лоббирование интересов представителя организации из сферы шоу-бизнеса

сегодня, 20:56
Автор:

Елена Бурдейная
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Пресс-центр СБУ сообщил о задержании гражданина, пытавшегося подкупить депутата Верховной рады.

Подкуп депутата представителем шоу-бизнеса – сколько стоит лоббирование

Представитель шоу-бизнеса, задержанный СБУ - фото пресс-службы

Правоохранители выявили представителя шоу-бизнеса, пытавшегося незаконным путем избавиться от "неудобного" законопроекта. Гражданин был задержан, когда он пытался передать взятку депутату ВР через его помощника. Взятка – 100 тыс. дол. – уплачивался за то, чтобы внести определенные изменения в некоторый законопроект, а также отсрочить его принятие. Планировалось, что сумма должна выплачиваться ежегодно.

Задержанный мужчина – руководитель организации, занимающейся авторскими правами музыкальных исполнителей. Если произведения украинских исполнителей звучали в каком-то заведении страны, то владелец заведения платил определенные средства именно этой организации. Только тогда автор/исполнитель имел право на получение роялти.

Средства, выплачиваемые заведениями, доходили до авторов композиций далеко не полностью. Гражданин, задержанный СБУ, создал несколько промежуточных компаний. Роялти авторам выплачивались из суммы, которая поступала от этих промежуточных компаний, и была меньше, чем ожидалось.

Тарас Тополя, фронтмен украинской группы "Антитела", сообщил об инциденте уже через несколько минут после действий СБУ. В посте Facebook он утверждает, что "лоббистом" является Александр Никин, руководитель Организации коллективного управления авторскими и смежными правами (ОКУАСП). СБУ и Нацполиция не подтвердили информацию.

Законопроект, вызвавший мощный интерес "лоббиста", — это законопроект № 5572, инициированный Никитой Потураевой, депутатом Верховной рады от партии "Слуга народа". Новации должны были ликвидировать организацию, возглавляемую задержанным, объясняет СБУ. Чтобы внести "удобные изменения", а также за отсрочку, и решил дать взятку этот гражданин. Более подробно с законопроектом можно ознакомиться по ссылке, а с объяснениями, почему его важно принять – по ссылке.

Никита Потураев, автор законопроекта, имеет большой опыт в политике. До выборов 2019 г. он был причастен к партии "Укроп" (проект Коломойского), работал с Сергеем Тигипко; при Януковиче был советником Министерства инфраструктуры, Днепропетровского облсовета, Совета Министров Автономной Республики Крым.

СБУ сообщает, что следственные действия продолжаются. Планируется выяснить все детали преступной схемы и выявить причастных лиц.

Издание "Комментарии" ранее рассказывало о махинации с землей в Киеве, разоблаченной СБУ.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-lobista-shoubiznesu-yakyi-khotiv-pidkupyty-deputativ-verkhovnoi-rady
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