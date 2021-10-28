Махинация с землей в Киеве на миллион долларов – схему разоблачило СБУ

Сотрудники СБУ обнаружили злоумышленников, которые проводили незаконные сделки с земельными участками в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спецоперация по задержанию земельных дельцов - фото СБУ

Спецоперация по задержанию организованной группировки махинаторов состоялась 28 октября 2021 г. в столице. Правоохранители обезвредили злоумышленников, незаконно завладевших землей городской общины. Их задержали при передаче сумки с одним миллионом долларов.

Подозреваемые использовали давно известный преступный механизм. Они фальсифицировали ряд документов: договоры о купле-продаже земли и акты, удостоверяющие право собственности. С этими документами фигуранты обратились в один из судов Николаевской области. Их цель заключалась в том, чтобы четырьмя земельными участками завладела подконтрольная им компания. Суд принимал "положительное" решение, соответствующие данные вносились в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Теперь все документы на землю уже были "законные". После этого злоумышленники искали покупателей, желающих приобрести земельный участок в Киеве.

Правоохранители задержали дельцов в момент, когда они получали один миллион долларов наличными в спортивной сумке от потенциальных покупателей. Следствие должно еще выяснить имена подельников, которые помогали им с земельными махинациями.

Уголовное производство в отношении подозреваемых открыто по ч. 4 с. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц. Если суд признает их виновными, они могут быть наказаны на срок от 5 до 12 лет, имущество конфискуется.

Читатели издания "Комментарии" могут ознакомиться со статьей, в которой описываются особенности продажи завода "Большевик" в центре Киева. Напомним, драгоценные земли в столице приобрела компания с четырехтысячным уставным капиталом за сумму в полтора миллиона гривен.





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