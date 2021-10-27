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Завод Большевик продали за полтора миллиарда компании с уставным капиталом четыре тысячи гривен

Состоялись открытые конкурентые торги и определился новый владелец завода в центре Киева

сегодня, 13:27
Автор:

Елена Бурдейная
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Фонд государственного имущества продал на семиминутном аукционе завод "Большевик", сообщает пресс-служба учреждения.

Завод Большевик продали за полтора миллиарда компании с уставным капиталом четыре тысячи гривен

АО «Первый киевский машиностроительный завод» (завод "Большевик") - фото Фонда госимущества

Дмитрий Сениченко, глава Фонда, на брифинге после аукциона рассказал, что победитель должен уплатить государству 1 429 017 000 грн. АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик") продан компании ООО "Дженерал Коммерс" после торгов, состоявшихся 27 октября 2021 г. и длившихся менее 10 минут. В аукционе участвовали три компании, планировали участвовать – 22.

ООО "Дженерал Коммерс", согласно данным портала Youcontrol, имеет уставный капитал 4110 грн, владельцем является Игорь Анатольевич Хижняк, дата регистрации компании 2018 г. Среди учредителей есть кипрская компания "АБ ПИЛЛАР ХОЛДИНГЗ (КИПР) ЛИМИТЕД", вклад которой в уставный капитал — 205,5 грн., и украинская АК "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ларам Систем". Другой учредитель — Владимир Долгополов, собственник ООО "Ролвуд оил" с уставным капиталом 12 млн грн.

Завод "Большевик" – предприятие с более чем столетней историей. Основные мощности расположены в Киеве недалеко от метро Шулявская. Примерная рыночная стоимость площадей предприятия – более 100 млн дол. Завод способен обеспечить полный цикл производства продукции, так как обладает сварочным, литейным, гальваническим, инструментальным, деревообрабатывающим и другим оборудованием. В настоящее время 80% помещений "Большевика" находится в аварийном состоянии, из 20 цехов используется только три. Победитель аукциона обязан уплатить долг завода – 500 млн грн – и инвестировать в модернизацию промышленного подразделения в городе Жашкове (Черкасская область). Доход предприятия в 2020 г. составил 84,2 млн. грн, убытки – 22,4 млн. грн.

О том, как в 2020 г. в. о. директора оценивал стоимость одного из цехов завода "Большевик", читайте в одном из предыдущих материалов издания "Комментарии".


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Источник: http://www.spfu.gov.ua/ua/news/8236.html
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