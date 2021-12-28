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Ученые ошеломили открытием, связанным со школьной формой

Также учёные проанализировали журналы посещаемости уроков

сегодня, 03:50
Автор:

Ольга Чародий
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Ношение школьной формы не оказывает положительного влияния на поведение учащихся и посещаемость уроков. При этом дети ощущают себя менее причастными к учебному заведению и привлечены к общению с педагогами. К таким выводам пришли американские ученые из университетов Огайо и Пенсильвании. В исследовании участвовало шесть тысяч школьников. Самые старшие – пятиклассники.

Ученые ошеломили открытием, связанным со школьной формой

Дети (фото из открытых источников)

Психологи оценили три параметра: социальные навыки, внутренние поведенческие проблемы детей (тревожность, замкнутость) и внешние (агрессия, склонность к уничтожению имущества). Также учёные проанализировали журналы посещаемости уроков. "В показателях поведения нет существенной разницы между школами, где форма обязательна, и другими учебными заведениями", – заявил ведущий автор исследования Арья Ансари. По его словам, дети из малообеспеченных семей действительно лучше ходят в школы, где есть униформа. Но разница минимальна – плюс один день в году.

Меньшее чувство причастности к школьному сообществу при ношении формы Ансари объяснил так: подростки хотят выглядеть модно и самовыражаться. Если их лишают особенности – они не чувствуют себя значимыми и могут удалиться. Это сейчас предположение. Доподлинно неизвестно, почему у школьной формы противоположный ожидаемый эффект. И именно его ученым предстоит еще выучить.

Напомним, министр здравоохранения прокомментировал журналистам текущую ситуацию в Киеве и стране относительно разных аспектов пандемии, которая в некоторых регионах уже ослабляется. В Киеве с понедельника планируют переход школ на оффлайн обучение. При этом столица находится в лидерах по количеству подтвержденных случаев заболевания COVID-19.




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Источник: https://news.osu.edu/school-uniforms-dont-improve-child-behavior-study-finds/
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