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Ученые назвали самых важных существ на Земле

Пчелы признаны самыми важными существами на планете Земля

сегодня, 14:34
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", для многих может показаться удивительным, но пчелы признаны самыми важными существами на планете. Это связано с тем, что эти насекомые дают человечеству мед и воск, участвуют в опылении растений, влияют на количество растительной и даже животной пищи.

Ученые назвали самых важных существ на Земле

Пчелы. Фото: из открытых источников

Сегодня нередки случаи, когда пчелы вымирают целыми роями. Если снижение численности насекомых продолжится, то мы рискуем лишиться орехов, зерновых продуктов, овощей и фруктов. Снижение численности популяций этих насекомых может привести к тому, что домашние животные будут лишены привычного корма. Ведь во многих странах птиц и животных кормят скорлупой и шелухой от орехов, а количество корма напрямую зависит от урожая тех же орехов в течение сезона. Если пчелы вовремя не опылят ореховые деревья, то урожая ждать нечего, а, значит, произойдет естественное снижение популяций домашних животных и птиц.


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Экологи из организации "Наблюдатели Земли" выступили с заявлением о важности пчел в экосистеме планеты. Они подчеркнули, что причина для волнения есть уже сейчас, ведь часть видов пчел находится на сегодняшний день в списке вымирающих. Поэтому людям нужно проанализировать все варианты приближающейся катастрофы. Главная причина, почему пчелы вымирают – деятельность человека. Ученые отметили, что пчелы вымирают, потому что люди используют инсектициды, происходит смена климатических зон на земном шаре, уменьшается количество растений на Земле.

Читайте также на портале "Комментарии" — как пчелы очищают воздух жертвуя собой.




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Источник: https://kakao.im/pchely-priznany-samymi-vazhnymi-sushhestvami-na-zemle?fbclid=IwAR0rlTUNrv9wg63twXnAD8BWb_fYpj7jJKCQ_10lTyr0d4bfMHDzlSIGSNk
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