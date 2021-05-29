Как пчелы очищают воздух жертвуя собой

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Кириєнко Анна
Ученые из Дании выяснили каким образом пчелы очищают воздух. Оказывается, эти насекомые содержат крошечные частицы микропластика на мохнатых ножках и теле. Данную информацию опубликовано в National Geographic.
Как ученые определяют уровень загрязненности региона используя пчел. Фото: naked-science.ru
Пчелы собирают микрочастицы волосками. Впоследствии волоски становятся электростатически заряженными в полете. Это способствует привлечению большего количества частиц, в том числе и микропластика.
В частности, на тельце насекомых нашли 13 различных синтетических полимеров.
Интересно, что пчелы и ранее использовались как индикаторы загрязнения. Пчелы содержат тяжелые металлы, пестициды, загрязнение воздуха и даже радиоактивные выпадения.
Чтобы исследовать степень загрязнения в определенном регионе, насекомых замораживают, а затем удаляют частицы, которые рассматривают с помощью микроскопа и инфракрасного света.
Напомним, что недавно ученые открыли новый неизвестный человечеству вид рептилий. Сделали это благодаря найденному в Австралии черепу крокодила. Считается, что череп принадлежит крокодилу одному из известных видов рода Baru. В сообщении отмечается, что находке восемь миллионов лет. Фото и подробную информацию можно найти здесь.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что ученые из США и Китая узнали как компьютерные игры могут навредить школьной успеваемости детей. Специалисты пришли к выводу, что у тех детей, которые проводили много времени за компьютерными развлечениями по будням, падала школьная успеваемость, а также они скучали во время занятий. Полные результаты исследования читайте в нашем материале.
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