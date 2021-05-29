Как пчелы очищают воздух жертвуя собой

Ученые из Дании выяснили каким образом пчелы очищают воздух. Оказывается, эти насекомые содержат крошечные частицы микропластика на мохнатых ножках и теле. Данную информацию опубликовано в National Geographic.

Как ученые определяют уровень загрязненности региона используя пчел. Фото: naked-science.ru

Пчелы собирают микрочастицы волосками. Впоследствии волоски становятся электростатически заряженными в полете. Это способствует привлечению большего количества частиц, в том числе и микропластика.

В частности, на тельце насекомых нашли 13 различных синтетических полимеров.

Интересно, что пчелы и ранее использовались как индикаторы загрязнения. Пчелы содержат тяжелые металлы, пестициды, загрязнение воздуха и даже радиоактивные выпадения.

Чтобы исследовать степень загрязнения в определенном регионе, насекомых замораживают, а затем удаляют частицы, которые рассматривают с помощью микроскопа и инфракрасного света.

"Эта работа впервые демонстрирует возможность использования медоносных пчел как биоиндикаторов для присутствия МП (микропластика) в окружающей среде", — говорят ученые.

Напомним, что недавно ученые открыли новый неизвестный человечеству вид рептилий. Сделали это благодаря найденному в Австралии черепу крокодила. Считается, что череп принадлежит крокодилу одному из известных видов рода Baru. В сообщении отмечается, что находке восемь миллионов лет. Фото и подробную информацию можно найти здесь.

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