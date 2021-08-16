Убытков на миллионы гривен: как украинцы "похазяйничали" в течение недели

Известно, что в течение недели с 6 по 12 августа украинцы несколько раз нарушили природоохранное законодательство. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции.

Украинцы нарушают экологическое законодательство, фото из открытых источников

По подсчетам Государственной экологической инспекции сумма ущерба окружающей среде от действий украинцев составляет 48 миллионов гривен.

За это время территориальными подразделениями Государственной экологической инспекции было проведено 826 проверок на местах. По результатам проверок инспекторы составили 839 протоколов о правонарушениях природоохранного законодательства и привлечению к административной ответственности виновных.

Более восьми миллионов гривен — это сумма убытков от незаконной добычи песка в Луганской области. Там предприятие ООО "Аква-Терм сервис" проводило добычу строительного песка без соответствующих разрешений и документов.

В связи с выявлением нарушения инспекторы направили администрации общества требование возместить государству причиненную сумму ущерба.

В Винницкой области на территории государственного предприятия "Гайсинское лесное хозяйство" инспекторы обнаружили, что вырублено немало деревьев. Как выяснилось, в лесничестве провели незаконную вырубку 5388 деревьев разного диаметра. Сумма ущерба окружающей среде составляет более 37 миллионов гривен. Государственная экологическая инспекция направила результаты проверок в полицию и подала заявление о возбуждении уголовного производства против ответственных лиц.

Впрочем, это не единственное лесничество области, где инспекторы выявили нарушения законодательства. На территории государственного предприятия "Тульчинский райагролес" были спилены 400 деревьев. Теперь лесничество должно заплатить государству 4,5 миллиона гривен причиненного природе вреда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как будут наказывать за "черную" добычу полезных ископаемых в Украине.