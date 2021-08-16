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Убийство мэра Кривого Рога связано с Вилкулами – Денис Казанский

Семейство Вилкулов продолжают управлять Кривым Рогом

сегодня, 12:38
Автор:

Кравцев Сергей

Пока что следствие не может назвать точную причину смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Отрабатываются три основные версии: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Но какая бы из версий не была истинной, ясно одно, что гибель городского главы Кривого Рога связана с семейством Вилкулов. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал известный украинский блогер, журналист Денис Казанский.

Убийство мэра Кривого Рога связано с Вилкулами – Денис Казанский

Константин Павлов - фото из открытых источников

По словам Дениса Казанского, Константин Павлов был не самостоятельной фигурой. Фамилия нового мэра после выборов осенью прошлого года не означала, что семейство Вилкулов перестало управлять городом. Если кто-то не знает, то Павлов был человеком Вилкулов. Один из соратников Виктора Медведчука Вадим Рабинович теперь пытается сорвать побольше хайпа на смерти человека, пытается использовать человека, которого уже нет, в целях пиара для "ОПЗЖ", но важно понимать, что Павлов в этой политической силе находился чисто формально. Уже давно понятно, что "ОПЗЖ" стала франшизой, которая в Кривом Роге принадлежит Вилкулам. Именно поэтому они негласно поддержали кандидатуру Павлова на местных выборах. Отсюда выплывает один вывод – убийство мэра Кривого Рога так или иначе связанно с Вилкулами.

Журналист рассказывает, что Вилкулы имеют в своем распоряжении большинство депутатов горсовета. Если следствие так и не придет к какому-то из вариантов убийства, то следить нужно за тем, как поменяется политическая обстановка в городе. Это и будет самым лучшим показателем того, кто стоял за этим убийством.

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Источник: https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4304618839617595
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