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Обнародовали новые подробности смерти мэра Кривого Рога

По предварительной информации, градоначальник сам произвел выстрел

15 августа 2021, 19:14
Автор:

Елизавета Черных

В Сети обнародовали новые подробности смерти городского главы Кривого Рога Константина Павлова, которого обнаружили без признаков жизни 15 августа в загородном доме в селе Вольное. Информацией поделился "Днепр Оперативный", ссылаясь на личные источники.

Обнародовали новые подробности смерти мэра Кривого Рога

Константин Павлов - фото из открытых источников

По данным издания, Павлов был найден у порога дома в луже крови, а возле тела был обнаружен карабин "Сайга". По предварительной информации, мэр выстрелил сам. 

" После выстрела Павлов прошел около 10-ти шагов к двери, после чего, вероятно, скончался", – передают в издании. 

"Днепр Оперативный" также пишет, что на руках, а также лице Павлова были обнаружены остатки пороха. Кроме того, отмечают журналисты, обыск в жилище погибшего не был проведен. 

К слову, сотрудники правоохранительных органов Днепропетровской области начали уголовное производство по статье умышленное убийство. 

Напомним, что городской глава Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым на веранде загородного дома. По данным народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича, он был убит. Точной информации — убийство это или самоубийство — пока нет. На место прибыла группа правоохранителей для установления подробностей трагедии. 

Отметим, что Константин Павлов родился 12 января 1973 года. Был украинским политиком, народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. Являлся членом депутатской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". Павлова избрали городским главой Кривого Рога в 2020 году. 6 декабря он победил на выборах мэра, набрав 56,97% голосов. 




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Источник: https://dnepr.express/post/pogib-mer-krivogo-roga-poyavilis-novye-podrobnosti
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comments

Обсуждения

ККК

15 августа 2021, 21:02

А там рядом пидараса с куриной жопой вместо лица ( дурчинова) не было? Этот придурок рассказал бы как можно совершить самоубийство двумя выстрелами в голову.

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