Убийство Фарион: Зеленскому назвали основные версии

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал, что 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский сообщил у себя в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент рассказал, что новые доклады он заслушал от министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Президент добавил, что министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководители Национальной полиции и СБУ находятся во Львове.
Отметим, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что убийство Ирины Фарион было спланированным.
Игорь Клименко отметил, что полиция Львова и области работают совместно со следователями и оперативниками, сотрудниками СБУ, которые приехали из Киева.
Читайте также на портале "Комментарии" — бывшая народный депутат от партии "Свобода", языковед Ирина Фарион скончалась в больнице после совершенного на нее во Львове покушения. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
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Ігор
сегодня, 12:41
Люстрація, щоб: Ніколи знов! Повинні бути хоч якісь обмеження для ліворадикальних юдейських нацистів, прихильників марксизму-ленінізму сталінізму фашизму. Вони вирішили що схопили юдейського Бога за бороду хоч він давно від них відвернувся, як би вони не кланялись йому. Ці корумповані, не просто харчуються Україною в своє задоволення, вони насолоджуються, знущаючись над тими хто хоче жити вільно. Але розвиток подій не зупинити - ніде не будуть почуватись у безпеці навіть у схронах.