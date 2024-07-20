Убийство Фарион: Зеленскому назвали основные версии

Глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал, что 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский сообщил у себя в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент рассказал, что новые доклады он заслушал от министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию", – сообщил Зеленский.

Президент добавил, что министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководители Национальной полиции и СБУ находятся во Львове.

Отметим, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что убийство Ирины Фарион было спланированным.

"Стрелок готовился заранее, и это неспонтанное убийство. Сколько он готовился – неделю или две недели – время покажет" – заявил министр внутренних дел.

Игорь Клименко отметил, что полиция Львова и области работают совместно со следователями и оперативниками, сотрудниками СБУ, которые приехали из Киева.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывшая народный депутат от партии "Свобода", языковед Ирина Фарион скончалась в больнице после совершенного на нее во Львове покушения. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

"Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны", – написал Максим Козицкий в Telegram.



