logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Убийство Фарион: Зеленскому назвали основные версии
commentss НОВОСТИ Все новости

Убийство Фарион: Зеленскому назвали основные версии

Правоохранители исследуют версии, в том числе и по РФ

сегодня, 13:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал, что 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский сообщил у себя в Telegram.

Убийство Фарион: Зеленскому назвали основные версии

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент рассказал, что новые доклады он заслушал от министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию", – сообщил Зеленский.

Президент добавил, что министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководители Национальной полиции и СБУ находятся во Львове.

Отметим, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что убийство Ирины Фарион было спланированным.

"Стрелок готовился заранее, и это неспонтанное убийство. Сколько он готовился – неделю или две недели – время покажет" – заявил министр внутренних дел. 

Игорь Клименко отметил, что полиция Львова и области работают совместно со следователями и оперативниками, сотрудниками СБУ, которые приехали из Киева.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывшая народный депутат от партии "Свобода", языковед Ирина Фарион скончалась в больнице после совершенного на нее во Львове покушения. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. 

"Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны", – написал Максим Козицкий в Telegram.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 12:41

Люстрація, щоб: Ніколи знов! Повинні бути хоч якісь обмеження для ліворадикальних юдейських нацистів, прихильників марксизму-ленінізму сталінізму фашизму. Вони вирішили що схопили юдейського Бога за бороду хоч він давно від них відвернувся, як би вони не кланялись йому. Ці корумповані, не просто харчуються Україною в своє задоволення, вони насолоджуються, знущаючись над тими хто хоче жити вільно. Але розвиток подій не зупинити - ніде не будуть почуватись у безпеці навіть у схронах.


Новости

Все новости