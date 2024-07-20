Убийство Фарион: Клименко назвал основные версии

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что убийство Ирины Фарион было спланированным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Клименко сделал во время брифинга по расследованию убийства Ирины Фарион.

Игорь Клименко. Фото: из открытых источников

"Стрелок готовился заранее, и это неспонтанное убийство. Сколько он готовился – неделю или две недели – время покажет" – заявил министр внутренних дел.

Игорь Клименко отметил, что полиция Львова и области работают совместно со следователями и оперативниками, сотрудниками СБУ, которые приехали из Киева.

Отметим, бывшая народный депутат от партии "Свобода", языковед Ирина Фарион скончалась в больнице после совершенного на нее во Львове покушения. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

"Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны", – написал Максим Козицкий в Telegram.

Глава Львовской ОГА также сообщил, что поиски нападающего на Ирину Фарион продолжаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о покушении во Львове на бывшую народную депутатку от партии "Свобода", языковед Ирину Фарион. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападающего на Ирину Фарион.

"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления", — подчеркнул Владимир Зеленский.



