logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Убийство Фарион: Клименко назвал основные версии
commentss НОВОСТИ Все новости

Убийство Фарион: Клименко назвал основные версии

Уже назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая экспертиза, анализируются видео с камер наблюдения

сегодня, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что убийство Ирины Фарион было спланированным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Клименко сделал во время брифинга по расследованию убийства Ирины Фарион.

Убийство Фарион: Клименко назвал основные версии

Игорь Клименко. Фото: из открытых источников

"Стрелок готовился заранее, и это неспонтанное убийство. Сколько он готовился – неделю или две недели – время покажет" – заявил министр внутренних дел.

Игорь Клименко отметил, что полиция Львова и области работают совместно со следователями и оперативниками, сотрудниками СБУ, которые приехали из Киева.

Отметим, бывшая народный депутат от партии "Свобода", языковед Ирина Фарион скончалась в больнице после совершенного на нее во Львове покушения. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

"Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны", – написал Максим Козицкий в Telegram.

Глава Львовской ОГА также сообщил, что поиски нападающего на Ирину Фарион продолжаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о покушении во Львове на бывшую народную депутатку от партии "Свобода", языковед Ирину Фарион. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападающего на Ирину Фарион. 

"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления", — подчеркнул Владимир Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Голос народа

сегодня, 07:05

То, что произошло с Ириной Фарион яркий пример того, что должно быть с зеленским, мерзким, циничным выблядком и с каждым из его бандеровской шайки. Для них война это в первую очередь нажива, побольше наворовать любой ценой. Все законы, что они принимают направлены против народа, на уничтожение народа и для своего обогащения и безнаказанности. Твари.


Новости

Все новости