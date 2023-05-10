Убийца заползла в дом незаметно: в Индии редкая кобра-альбинос чуть не лишила жизни супругов

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Белоокая Ира
Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Daily Star.
Кобра-альбинос. Фото из открытых источников
Гигантская кобра входит в список "большой четверки" змей, которые чаще всего кусают людей в Южной Азии. После их укуса шансы человека выжить, без оказания медицинской помощи – минимальны.
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Супруги сразу же обратились к змееловам, с просьбой поймать опасную кобру-альбиноса в их доме. Вместе с тем, приехав, представители местной благотворительной организации The Wildlife & Nature Conservation Trust обнаружили ядовитую змею вблизи населенного пункта после сильного ливня. Потом змею передали сотрудникам лесного отдела Коимбатура.
Осмотрев кобру, сотрудники лесного фонда определили, что она абсолютно здорова и пригодна для возвращения в дикую природу. Змея-альбинос выпущена в лес. Где благоприятная, для обитания змеи среда и безлюдное место, которое не несет повторной опасности.
Как писали "Комментарии", – в Кении у жертв секты насильственным методом изымали органы: пастор заставлял верующих голодать. В Кении, в массовых могилах найдено более сотни тел. Часть из них – без внутренних органов. Захоронение обнаружили в апреле этого года. Среди жертв – и дети.
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