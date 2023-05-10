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Убийца заползла в дом незаметно: в Индии редкая кобра-альбинос чуть не лишила жизни супругов

Ее укус парализует и может убить. Ядовитая кобра «Наджа», которую редко можно увидеть в Индии, после непогоды заползла в дом семейной пары в городе Коимбатура и очень испугала хозяев

сегодня, 11:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Daily Star.

Убийца заползла в дом незаметно: в Индии редкая кобра-альбинос чуть не лишила жизни супругов

Кобра-альбинос. Фото из открытых источников

Гигантская кобра входит в список "большой четверки" змей, которые чаще всего кусают людей в Южной Азии. После их укуса шансы человека выжить, без оказания медицинской помощи – минимальны.


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Супруги сразу же обратились к змееловам, с просьбой поймать опасную кобру-альбиноса в их доме. Вместе с тем, приехав, представители местной благотворительной организации The Wildlife & Nature Conservation Trust обнаружили ядовитую змею вблизи населенного пункта после сильного ливня. Потом змею передали сотрудникам лесного отдела Коимбатура.

"Это спасение, осуществленное Фондом охраны дикой природы, является поистине замечательным подвигом, который заслуживает признания. Очень важно ценить и признавать такие усилия, которые не только спасают жизнь животных, но и предотвращают вред людям, — отметили представители благотворительной организации.

Осмотрев кобру, сотрудники лесного фонда определили, что она абсолютно здорова и пригодна для возвращения в дикую природу. Змея-альбинос выпущена в лес. Где благоприятная, для обитания змеи среда и безлюдное место, которое не несет повторной опасности.

Как писали "Комментарии", – в Кении у жертв секты насильственным методом изымали органы: пастор заставлял верующих голодать. В Кении, в массовых могилах найдено более сотни тел. Часть из них – без внутренних органов. Захоронение обнаружили в апреле этого года. Среди жертв – и дети. Правоохранители считают, что за этим стоит лидер христианской секты Good News International Church Пол Маккензи Нтенге.





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