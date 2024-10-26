У Зеленского высказались о наказании для прокуроров-инвалидов

На Банковой прокомментировали резонансную ситуацию с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами для получения огромных выплат. Как передает портал "Комментарии", позицию Офис президента озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник отметил, если государство выявило такой системный конгломерат, где люди зарабатывали на фиктивной инвалидности, то нужно их наказывать вдвойне.

"Должны это вернуть и заплатить столько же сверху", — высказался спикер.

Михаил Подоляк напомнил о решении власти отменить структурную вертикаль МСЭК, а также о том, что начата череда расследований по конкретным уголовным делам. При этом главное, что будут проводиться аудиты и устанавливаться действительно ли есть инвалидность или ее нет, уточнил советник главы ОП.

"Мы с вами понимаем, что это фиктивно. Но аудит как раз позволит еще раз провести комиссию, оценить состояние человека и выяснить, есть ли у него, как правило, вторая группа (инвалидности – ред.), потому что первую группу немножко было бы видно", — отметил он.

После этого, считает Подоляк, надо чтобы государство отработало один простой алгоритм – эти люди должны вернуть все деньги, которые они получали в рамках финансирования программы по инвалидности, оплатить штрафы, которые бы четко фиксировали сумму ущерба и морального вреда, который они нанесли государству.

"Они должны быть равны той сумме, на которую человек государство обворовывал в течение трех-четырех лет", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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