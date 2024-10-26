У Зеленского высказались о наказании для прокуроров-инвалидов

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Кравцев Сергей
На Банковой прокомментировали резонансную ситуацию с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами для получения огромных выплат. Как передает портал "Комментарии", позицию Офис президента озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Советник отметил, если государство выявило такой системный конгломерат, где люди зарабатывали на фиктивной инвалидности, то нужно их наказывать вдвойне.
Михаил Подоляк напомнил о решении власти отменить структурную вертикаль МСЭК, а также о том, что начата череда расследований по конкретным уголовным делам. При этом главное, что будут проводиться аудиты и устанавливаться действительно ли есть инвалидность или ее нет, уточнил советник главы ОП.
После этого, считает Подоляк, надо чтобы государство отработало один простой алгоритм – эти люди должны вернуть все деньги, которые они получали в рамках финансирования программы по инвалидности, оплатить штрафы, которые бы четко фиксировали сумму ущерба и морального вреда, который они нанесли государству.
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