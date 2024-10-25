Правительство приняло план реформирования и проверок МСЭК: детали

Согласно решениям Совета национальной безопасности и обороны и поручений Президента Украины, правительство утвердило план по противодействию коррупции в сфере медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Премьер-министр Денис Шмигаль заявил о радикальном обновлении системы, в частности, ликвидации нынешних комиссий уже в этом году.

Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua

Проект также предусматривает аудит пенсионных выплат по инвалидности и цифровизацию процесса оформления инвалидности, что должно повысить прозрачность и эффективность предоставления услуг гражданам.

Ликвидация МСЭК и проверка решений

На заседании правительства 25 октября был утвержден план ликвидации действующих медико-социальных комиссий. В течение трех месяцев будет работать специальная группа, которая проведет проверку ранее принятых МСЭК решений.

"Создается группа для пересмотра решений, принимаемых МСЭК. Три последующих месяца будут продолжаться проверки. В ноябре Минздрав и Минцифры представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК", — отметил Денис Шмигаль.

Пенсионный фонд в сотрудничестве с ДБР, Нацполицией и СБУ проведет аудит выплат по инвалидности, предоставленных прокурорам и чиновникам государственных учреждений. Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно подготовить законопроекты для комплексной реформы МСЭК.

Премьер-министр подчеркнул, что установленные сроки и ответственные исполнители должны строго соблюдать запланированные меры. Выполнение этого плана является приоритетным для всех министерств, а результаты выполнения решений Президента и СНБО будут подвергнуты оценке.

Напомним, в Винницкой области правоохранители и СБУ разоблачили коррупционную схему, организованную директором медицинского учреждения, которая получала взятки за содействие в установлении группы инвалидности. За 3 300 долларов США она пообещала дочери пожилой женщины повлиять на решение врачей МСЭК, чтобы те присвоили ее матери статус инвалида, нуждающегося в постоянном уходе.