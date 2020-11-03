У Зеленского уточнили, в каком случае ужесточат карантин в Украине

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Таисия Ерохина
Сегодня в СМИ
появилась информация, что со следующей недели в Украине усилят
карантин. Для введения более строгих мер должно быть ряд причин, заявил советник
главы Офиса президента Михаил Подоляк "РБК-Украина".
В частности, на
решение влияют показатели смертности, сложных форм болезни и заполняемости
больничных коек. Так, сейчас медики фиксируют больше легких и средних форм при
общем увеличении числа заболевших. Однако, говорит Подоляк, может быть всплеск,
если украинцы будут игнорировать масочный режим и социальное дистанцирование. В
ОП предупреждают, что вслучае вспышки придется немедленно ввести повсеместный
жесткий карантин.
Отмечается, что
нет точного параметра для усиления карантина, такого как более 10 тысяч новых
случаев в сутки. Меры предполагают ужесточать точечно, поскольку в областях
разная эпидемиологическая ситуация, состояние госпитальной базы и отношение
местной власти.
Напомним, в Минздраве признались, готовятся ли к созданию мобильных
моргов в связи с эпидемией коронавируса.
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