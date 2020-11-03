У Зеленского уточнили, в каком случае ужесточат карантин в Украине

Сегодня в СМИ появилась информация, что со следующей недели в Украине усилят карантин. Для введения более строгих мер должно быть ряд причин, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк "РБК-Украина".

В частности, на решение влияют показатели смертности, сложных форм болезни и заполняемости больничных коек. Так, сейчас медики фиксируют больше легких и средних форм при общем увеличении числа заболевших. Однако, говорит Подоляк, может быть всплеск, если украинцы будут игнорировать масочный режим и социальное дистанцирование. В ОП предупреждают, что вслучае вспышки придется немедленно ввести повсеместный жесткий карантин.

Отмечается, что нет точного параметра для усиления карантина, такого как более 10 тысяч новых случаев в сутки. Меры предполагают ужесточать точечно, поскольку в областях разная эпидемиологическая ситуация, состояние госпитальной базы и отношение местной власти.

"В каких-то регионах карантинные меры будут усиливаться. Возможен также более жесткий подход к работе торгово-развлекательных комплексов и больших супермаркетов. Но все будет адаптивно", — рассказал Подоляк.

Напомним, в Минздраве признались, готовятся ли к созданию мобильных моргов в связи с эпидемией коронавируса.

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