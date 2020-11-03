В Минздраве признались, готовятся ли к созданию мобильных моргов

Сейчас Министерство здравоохранения не рассматривало вопрос по развертыванию мобильных моргов из-за эпидемии коронавируса в Украине. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов 3 ноября.

Глава Минздрава заверил, что планов по созданию мобильных моргов пока нет, поскольку в этом нет необходимости.

Министр отметил, что за прошедшие сутки Украина снова установила антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19 — было зарегистрировано 8899 больных. Степанов добавил, что коронавирусная инфекция распространяется бешеными темпами не только в Украине, но и в мире. В качестве примера он упомянул Францию: там за минувшие сутки зафиксировано 52 000 новых случаев заболевания. Такая ситуация, говорит министр, наблюдается во всех европейских странах.

Ранее Минздрав назвал условие, при котором в Украине начнут открывать мобильные ковидные госпитали.

Также сообщалось, что украинские медики озвучили психические последствия коронавируса. Эксперты рассказали, при каких симптомах даже тем, кто не болеет коронавирусом, следует обратиться за помощью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!