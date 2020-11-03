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Главная Новости Общество медицина В Минздраве признались, готовятся ли к созданию мобильных моргов
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В Минздраве признались, готовятся ли к созданию мобильных моргов

Министр здравоохранения оценил ситуацию с распространением коронавируса в Украине

сегодня, 11:41
Автор:

Таисия Ерохина

Сейчас Министерство здравоохранения не рассматривало вопрос по развертыванию мобильных моргов из-за эпидемии коронавируса в Украине. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов 3 ноября.

В Минздраве признались, готовятся ли к созданию мобильных моргов

Глава Минздрава заверил, что планов по созданию мобильных моргов пока нет, поскольку в этом нет необходимости.

Министр отметил, что за прошедшие сутки Украина снова установила антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19 — было зарегистрировано 8899 больных. Степанов добавил, что коронавирусная инфекция распространяется бешеными темпами не только в Украине, но и в мире. В качестве примера он упомянул Францию: там за минувшие сутки зафиксировано 52 000 новых случаев заболевания. Такая ситуация, говорит министр, наблюдается во всех европейских странах.

Ранее Минздрав назвал условие, при котором в Украине начнут открывать мобильные ковидные госпитали.

Также сообщалось, что украинские медики озвучили психические последствия коронавируса. Эксперты рассказали, при каких симптомах даже тем, кто не болеет коронавирусом, следует обратиться за помощью.


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Источник: https://www.facebook.com/261889753974137/posts/1697948733701558/?d=n
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