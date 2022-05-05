У Зеленского рассказали, почему компромисс с россиянами больше невозможен

После случившегося в Гостомеле, Буче, Ирпене, Мариуполе россияне сами не оставили места для компромисса на переговорах. После зверств, которые стали известны всему миру – компромиссных решений с оккупантами быть не может. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, выложив соответствующее видео у себя в Телеграмм.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Говоря же о том, как долго еще может длиться война, советник главы ОП отметил, что, в первую очередь, это зависит от партнеров Украины на Западе. Если союзники Украины будут увеличивать арсенал передаваемого Киеву оружия и будут проводить поставки оперативно, то война может закончиться весьма скоро. Если же увеличения поставок вооружения не будет или оружие будет передаваться по всем бюрократическим процедурам очень долго, то ВСУ придется еще повозиться, прежде, чем выбить россиян со своей земли.

Алексей Арестович отметил, что украинских воины будут продолжать ликвидировать всех захватчиков, пока полностью не освободят от них украинскую землю.

Читайте на портале "Комментарии" — военный эксперт заявил, что Путину на 9 мая придется хвастаться всего одной "победой" в Украине, которая и так выглядит весьма условной и временной.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ отбросили российские войска на 40-45 км от Харькова, но в Кремле все равно не прекращают бредить о захвате Харькова, как одного из ключевых городов Донбасса. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, какие шансы у россиян и есть ли возможность вновь штурмовать город.





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