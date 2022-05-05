Путин не отказался от планов взять Харьков: почему угроза сохраняется – есть ли у РФ силы на штурм

Американская разведка считает, что страна-оккупант Россия все еще не отказалась от планов захвата Харькова. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби. Действительно ли угроза штурма Харькова сохраняется? Как минимизировать риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Харьков. Фото: из открытых источников

Харьков в Москве всегда считали "российским городом"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поясняет:

"Если те же Сумы, Чернигов и Киев (особенно Киев), всё-таки, были более в политических планах Кремля, нежели в военно-территориальных, то Харьков из перечня приоритетных для РФ областей и городов, которые она считают "своими", никогда не выпадал. Хоть Слобожанщина формально не входила в проект "Новороссия", но Харьков в Москве всегда считали "российским городом". И особо этого не скрывали. И он, действительно был, в определенной степени, пророссийским. Но до того, что оккупационная армия с ним сотворила. До варварских обстрелов и многочисленных жертв".

Однако в иллюзиях Кремля, продолжает эксперт, вполне возможно, Харьков всё еще остается "русским городом", который необходимо "освобождать".

"При этом мы видим, что планы россиян ломаются о реальность. О то ожесточенное сопротивление, которое они встретили в Украине. О сплочение цивилизованного мира вокруг Украины. Остановить агрессора, как и ранее, можно лишь оружием. Благо, мы получаем всё более современное вооружение от западных партнеров, имеем всё больше подготовленных воинов. И, конечно, важна экономика, которая способна работать в военных условиях", – подчеркивает Алексей Голобуцкий.

При этом, акцентирует он, важно понимать, что путинская Россия – не гитлеровская Германия.

"Да, ресурсно РФ – огромна. Но там не такая слаженная система и боеспособная армия. В свое время и гитлеровская Германия не выдержала войны против всего Запада и СССР. И путинская Россия идет по подобному пути, – считает эксперт. – Только куда быстрее. Потому что на территории Украины она, фактически, воюет со всем Западом. При куда меньшем потенциале, по сравнению с гитлеровской Германией. И при невероятной мотивации украинцев и Запада дать отпор неофашизму".

Харьков однозначно остаётся в зоне повышенного риска

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко акцентирует, что сегодня харьковское направление является одним из семи, на котором акцентирует своё внимание российский агрессор во время нынешнего этапа т.н. "СВО" (специальной военной операции).

"В то же время, именно данный участок является одним из слабейших для них на данный момент, – считает эксперт. – Во-первых, успешные контрнаступательные действия ВСУ привели к тому, что враг был отодвинут за периметр 40-километровой зоны вокруг Харькова (что должно защитить город от атак артиллерией). Во-вторых, ширина фронта здесь на одну батальонную тактическую группу российской армии больше в четыре раза необходимого для обеспечения качественной обороны. Я не говорю уже о наступлении. В-третьих, события в приграничных с Харьковщиной российских регионах на протяжении последних недель (внезапные взрывы и возгорания складов, в том числе с горючим) способствовали истощению тыла".

Тактически мы смогли частично снять риски штурма для Харькова и миллиона харьковчан, которые остаются в городе, отмечает Игорь Чаленко. Однако Россия имеет возможность для новой попытки, в частности, за счёт проведения обязательной мобилизации резервистов, которую могут объявить на девятое мая.

"Не исключён вариант оглашения официальной войны с Украиной. Потому Харьков однозначно остаётся в зоне повышенного риска, – уверен руководитель ЦАС. – Если подобный сценарий не будет реализован, тогда РФ попробует перейти к новому – более длительному этапу истощения Украины. К сожалению, он также будет сопровождаться ракетными обстрелами по гражданским инфраструктурным объектам".

Однако благодаря поддержке мирового сообщества, мы можем противостоять подобным действиям, подчеркивает Игорь Чаленко.

"Остановить войну хоть сегодня может одно – воля Москвы. Однако, как по мне, они перестали искать возможность выхода из ситуации по формуле "win-win" (удовлетворяющей обе стороны). Отчего и переговорный процесс неэффективен. Но чем сильнее российская агрессия будет ударяться об стену, не принося стратегических результатов, тем больше для Кремля и российского общества эта война будет представляться ущербной и бессмысленной", – резюмирует эксперт.

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