У Зеленского рассказали об успешной операции в Мариуполе: морпехи соединились с полком "Азов"

В заблокированном российскими войсками Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате довольно рискованного манёвра прорвались на соединение с полком "Азов". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Мариуполь. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, главным успехом в проведенной спецоперации есть то, что "Азов" теперь имеет хорошее подкрепление. Бойцы усилил свои позиции.

По словам Арестовича, 36-ой бригаде удалось уйти от полного разгрома. Перед морпехами открылись новые возможности продолжать оборону Мариуполя. Украинские защитники теперь заняли более широкий периметр по обороне Мариуполя.

Алексей Арестович считает, что главным плюсом такого воссоединения есть то, что защитники города укрепились на новых рубежах и усилили оборонительный потенциал.

Подытоживая свой пост советник главы ОП отметил, что проведенная спецоперация очень хорошо показывает, что может произойти, когда офицеры продолжают не давать волю эмоциям, а холодная голова помогает принимать верные решения. Арестович призвал украинцев также действовать хладнокровно и взвешенно, потому что война продолжается и нужно всеми возможностями поддерживать ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь провели встречу, на камеры заявив, что они, как и прежде вместе строят будущее и борются против Украины. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, что ждать от такой встречи и от заявлений, которые прозвучали от двух диктаторов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!