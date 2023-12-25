У Зеленского рассказали о главном отличии гарантий безопасности от Будапештского меморандума

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Кравцев Сергей
В гарантиях безопасности, которые Украина надеется получить от западных стран-партнеров, не будет слова "заверения". Не будет никакой схожести с Будапештским меморандумом, который себя никак не оправдал. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Интерфакс-Украина" сделал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Подписание Будапештского меморандума. Фото: из открытых источников
Игорь Жовква отметил, что хорошая динамика наблюдается в переговорах с Великобританией, с которой, по его словам, состоялся "очень предметный" разговор.
Заместитель главы Офиса президента подчеркнул, что официальный Киев хочет, чтобы это был юридически обязывающий документ и проходил соответствующие процедуры утверждения в каждой из стран.
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