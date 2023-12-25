У Зеленского рассказали о главном отличии гарантий безопасности от Будапештского меморандума

В гарантиях безопасности, которые Украина надеется получить от западных стран-партнеров, не будет слова "заверения". Не будет никакой схожести с Будапештским меморандумом, который себя никак не оправдал. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Интерфакс-Украина" сделал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Подписание Будапештского меморандума. Фото: из открытых источников

"Мы называем это "гарантии". И будем делать так, чтобы наши партнеры тоже приняли это слово. Мы помним о Будапештском меморандуме, где тоже сначала речь шла о гарантиях, а потом... Слова "заверения" точно не будет ни в одном из наших документов", – заявил замглавы ОП.

Игорь Жовква отметил, что хорошая динамика наблюдается в переговорах с Великобританией, с которой, по его словам, состоялся "очень предметный" разговор.

"Опять же, не могу вам раскрывать содержание, но Великобритания на хорошем треке, так же как, в принципе, мы открыли переговоры со всеми странами "Большой семерки", – указал Игорь Жовква.

Заместитель главы Офиса президента подчеркнул, что официальный Киев хочет, чтобы это был юридически обязывающий документ и проходил соответствующие процедуры утверждения в каждой из стран.

"Процесс идет, нам гарантии нужны как можно быстрее, но здесь должен быть баланс между скоростью подписания и содержанием самого документа... Нам точно не нужен еще один или еще семь Будапештских меморандумов. К сожалению, этот документ не сработал ни во время агрессии России против Украины в 2014 году, ни во время полномасштабной агрессии России в 2022 году", – констатировал Жовква.

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