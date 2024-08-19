У Зеленского рассказали, какое решение готовится по церкви

Церковь в Украине в ближайшее время будет лишена московского влияния. Россия сегодня страна, которая разрушает храмы в Украине, для них не существует веры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Еще с советских времен церковь в России и для России – это территория и уши их спецслужб. Россия сегодня является страной, которая разрушает храмы в Украине. Для них не существует Бога, не существует веры. Это ширма для убийств и насилия", — заявил Андрей Ермак.

Он также добавил, что в Украине сегодня находятся те, кто готов защищать влияние московской церкви, угрожать им в соцсетях и тому подобное.

"Это не нормально. И это не о свободе, а кое о чем другом. Не стоит такого делать – наше общество прошло уже все тесты на единство. Церковного раскола здесь не будет. И угроз также", — добавил Андрей Ермак.

Читайте также на портале "Комментарии" — Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики сегодня проголосовал окончательные правки к законопроекту о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине. Такое заявление в комментарии агентству УНИАН сделал нардеп, член этого комитета Владимир Вятрович.

"Комитет поддержал правки к окончательной версии законопроекта, который поставит точку в существовании русской православной церкви и ее филиалов в Украине",- отметил он.

По его словам, на следующей неделе парламент Украины может уже окончательно проголосовать за законопроект, который предусматривает запрет деятельности русской православной церкви в Украине и аффилированных с ней структур и религиозных организаций, которые имеют своими центрами Москву, Россию.

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