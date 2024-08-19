У Зеленского рассказали, какое решение готовится по церкви

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Кравцев Сергей
Церковь в Украине в ближайшее время будет лишена московского влияния. Россия сегодня страна, которая разрушает храмы в Украине, для них не существует веры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины
Он также добавил, что в Украине сегодня находятся те, кто готов защищать влияние московской церкви, угрожать им в соцсетях и тому подобное.
Читайте также на портале "Комментарии" — Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики сегодня проголосовал окончательные правки к законопроекту о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине. Такое заявление в комментарии агентству УНИАН сделал нардеп, член этого комитета Владимир Вятрович.
По его словам, на следующей неделе парламент Украины может уже окончательно проголосовать за законопроект, который предусматривает запрет деятельности русской православной церкви в Украине и аффилированных с ней структур и религиозных организаций, которые имеют своими центрами Москву, Россию.
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