СБУ задержала очередного священника УПЦ МП: как помогал оккупантам

Служба безопасности Украины успешно предотвратила серию воздушных ударов России по объектам "Укрзализныци" в Харьковской области. В рамках спецоперации были задержаны два агента российской военной разведки, которые готовили обстрел эшелонов ВСУ, перевозящих личный состав, технику и боеприпасы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ задержала священника УПЦ МП. Фото СБУ

Главным фигурантом оказался российский гражданин, настоятель одного из Харьковских храмов УПЦ МП, завербованный еще до начала полномасштабной войны. После вторжения России он получил задачу от кадрового сотрудника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), личность которого уже установлена.

Священник должен был собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковщины. Для этого он привлек знакомого работника местного филиала "Укрзализныци", который предоставил ему доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия поездов, а также места разгрузки.

Священнослужитель пересылал собранные данные через анонимный чат в мессенджере, используя символы шифрования и удаляя переписку после каждого сеанса связи. Российские захватчики планировали нанести огневое поражение по указанным координатам после получения разведданных.

СБУ своевременно разоблачила агентов, что позволило сорвать их планы. Оба фигуранта были задержаны в их помещениях, во время обыска изъяты мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи СБУ сообщили клирику и его сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы. Злоумышленники находятся под стражей, продолжается расследование дополнительной квалификации их преступных действий.

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