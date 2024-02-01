У Зеленского прокомментировали возможную отставку Залужного

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный является частью вертикали главы государства Владимира Зеленского, поэтому неправильно спекулировать вокруг вопроса о возможной отставке военачальника. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, что уже не первый раз обсуждаются "спекулятивные вопросы".

"У нас есть определенная стагнация по линии фронта. Люди ищут информационные поводы, чтобы взбудоражить общество. Давайте посмотрим на это иначе. Главнокомандующий является частью вертикали президента и занимается войной. Это не политический процесс, а война", — высказался Михаил Подоляк.

Он отметил, что необходимо оценить сценарии войны, эффективность действий и технологические решения.

"Президент как верховный главнокомандующий всем этим занимается и может давать оценку подчиненным. Это нормальная дискуссия в рамках войны. Есть официальное опровержение этого, пока изменений нет. Если они будут, то будем говорить", — отметил советник главы Офиса президента.

Отметим, телеканал "CNN" со ссылкой на осведомленные источники заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на этой неделе. Свое решение по этому вопросу он не изменил.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, о чем говорит очередная волна слухов, что президент Владимир Зеленский якобы отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного? Почему тема разгоняется именно сейчас? К чему может привести такая гипотетическая отставка?



