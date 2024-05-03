У Зеленского прокомментировали решение ЕС по военнообязанным украинцам заграницей

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об решении Евросоюза по военнообязанным украинцам заграницей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает YouTube-канал Delfi.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Михаил Подоляк заявил, что полномасштабная война в Украине длится уже два года. Много молодых людей, выехавших из страны даже не поддерживают Украину, находясь заграницей.

"Мы же не видели массовых протестов по поводу "дайте оружия", "Украина истекает кровью" и так далее. Сильная сторона Европы, что они из-за долгой дискуссии придут к правильным решениям", — высказался Михаил Подоляк.

Советник главы ОП высказал мнение, что в Европе найдут решение по молодым людям уехавших из Украины.

"И это, кстати, заставляет этих молодых людей сейчас задуматься о том, где они, что они и как они будут чувствовать себя уже завтра. Рано или поздно Европейский Союз совместно с Украиной примет оптимальное решение и здесь не нужно обращать внимание на эту эмоциональную истерику ", — заявил Михаил Подоляк.

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