У Зеленского прокомментировали решение ЕС по военнообязанным украинцам заграницей

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Кравцев Сергей
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об решении Евросоюза по военнообязанным украинцам заграницей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает YouTube-канал Delfi.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Михаил Подоляк заявил, что полномасштабная война в Украине длится уже два года. Много молодых людей, выехавших из страны даже не поддерживают Украину, находясь заграницей.
Советник главы ОП высказал мнение, что в Европе найдут решение по молодым людям уехавших из Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — тема о ценности гражданина и обязанности государства стала сама собой актуальна после новости о том, что украинским мужчинам за границей приостановят предоставление консульских услуг. И это на фоне других новостей о том, что нам уже сейчас не хватает миллионов человек для того, чтобы экономика страны продолжала работать. А будет не хватать еще больше. Ведь такие решения й значительно увеличивают риски, что даже по окончании войны люди, которые не получили консульские услуги и отказались от украинского гражданства, уже не вернутся обратно. Правильное ли это решение власти? Чего в итоге ожидать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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ufo
3 мая 2024, 12:43
"Багато молодих людей, які виїхали з країни, навіть не підтримують Україну, перебуваючи закордоном." - правильно, люди уехали и забыли это болото как страшный сон. Зачем им теперь этот концлагерь? Извините, но вы сами своими действиями довели страну до такого состояния, что в ней стало невозможно жить и люди стремятся уехать всеми правдами и неправдами. А насчет ", де вони, що вони і як вони почуватимуться вже завтра" - то пусть мыша не переживает. Я не сомневаюсь что все, кто уехал и при этом не лентяи чувствовать себя будут хорошо и завтра и послезавтра. Толковых людей в нормальных странах ценят и берегут, в отличии от Украины. Ну и "уже зараз не вистачає мільйонів людей, щоб економіка країни продовжувала працювати" - так надо было меньше душить бизнес и не грести всех подряд на мясо и было бы кому и где работать. Вас предупреждали еще год назад, что всё закончится тем, что положите дееспособное население , рухнет экономика и за ней посыпется все . Вот такая вот "перемога" в границах 91 года