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У Зеленского прокомментировали решение ЕС по военнообязанным украинцам заграницей

Михаил Подоляк высказал мнение, что в Европе найдут решение по мужчинам призывного возраста, уехавших из Украины

3 мая 2024, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об решении Евросоюза по военнообязанным украинцам заграницей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает YouTube-канал Delfi.

У Зеленского прокомментировали решение ЕС по военнообязанным украинцам заграницей

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Михаил Подоляк заявил, что полномасштабная война в Украине длится уже два года. Много молодых людей, выехавших из страны даже не поддерживают Украину, находясь заграницей.

"Мы же не видели массовых протестов по поводу "дайте оружия", "Украина истекает кровью" и так далее. Сильная сторона Европы, что они из-за долгой дискуссии придут к правильным решениям", — высказался Михаил Подоляк.

Советник главы ОП высказал мнение, что в Европе найдут решение по молодым людям уехавших из Украины.

"И это, кстати, заставляет этих молодых людей сейчас задуматься о том, где они, что они и как они будут чувствовать себя уже завтра. Рано или поздно Европейский Союз совместно с Украиной примет оптимальное решение и здесь не нужно обращать внимание на эту эмоциональную истерику ", — заявил Михаил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема о ценности гражданина и обязанности государства стала сама собой актуальна после новости о том, что украинским мужчинам за границей приостановят предоставление консульских услуг. И это на фоне других новостей о том, что нам уже сейчас не хватает миллионов человек для того, чтобы экономика страны продолжала работать. А будет не хватать еще больше. Ведь такие решения й значительно увеличивают риски, что даже по окончании войны люди, которые не получили консульские услуги и отказались от украинского гражданства, уже не вернутся обратно. Правильное ли это решение власти? Чего в итоге ожидать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oh93WG-4uMY
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Обсуждения

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ufo

3 мая 2024, 12:43

"Багато молодих людей, які виїхали з країни, навіть не підтримують Україну, перебуваючи закордоном." - правильно, люди уехали и забыли это болото как страшный сон. Зачем им теперь этот концлагерь? Извините, но вы сами своими действиями довели страну до такого состояния, что в ней стало невозможно жить и люди стремятся уехать всеми правдами и неправдами. А насчет ", де вони, що вони і як вони почуватимуться вже завтра" - то пусть мыша не переживает. Я не сомневаюсь что все, кто уехал и при этом не лентяи чувствовать себя будут хорошо и завтра и послезавтра. Толковых людей в нормальных странах ценят и берегут, в отличии от Украины. Ну и "уже зараз не вистачає мільйонів людей, щоб економіка країни продовжувала працювати" - так надо было меньше душить бизнес и не грести всех подряд на мясо и было бы кому и где работать. Вас предупреждали еще год назад, что всё закончится тем, что положите дееспособное население , рухнет экономика и за ней посыпется все . Вот такая вот "перемога" в границах 91 года


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