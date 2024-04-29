У Зеленского объяснили, почему нельзя отказаться от телемарафона

Если принять радикальные меры и прекратить телемарафон, который активно вещает с первых дней российского полномасштабного вторжения, то можно создать ситуацию, когда возникнет медиахаос. Кроме того, попытки дискредитировать телемарафон, которые не прекращаются, это часть российской пропаганды. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

Телемарафон. Фото: из открытых источников

"Телемарафон создан для того, чтобы быть источником верифицированной информации, а не фейков. Один из методов борьбы России против Украины — это дискредитация источников информации. Поэтому и ведется часть российской информационной войны России против Украины путем дискредитации марафона. Если не будет марафона, то возникнет медиахаос", – высказался Сергей Лещенко.

По словам советника, в таких условиях значительно легче сделать провокацию, расколоть общество и ослабить общество внутренне перед российской агрессией.

Отметим, ранее глава комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что телемарафон "Единые новости" может быть отменен, если проект не изменит формат вещания и не вернет доверие зрителей.

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