У власти нет антикоррупционного плана и стратегии: Рябошапка об итогах 2021 года

Руководителя САП никак не назначат, фото из открытых источников

Во время эфира политического шоу "Высокое напряжение" Руслан Рябошапка, который был генеральным прокурором, подчеркнул, что у власти нет стратегии для борьбы с коррупцией, несмотря на все публичные заявления.



"Антикоррупционный план и стратегия — это главное видение того, где проблема и как с этой проблемой бороться. У власти этого видения нет. Эту стратегию до сих пор не вынесли на рассмотрение парламента. Мы видим, как продолжается эпопея с назначением главного лица в сфере антикоррупционной деятельности. Власти 1,5 года делают все, чтобы антикоррупционного прокурора (руководителя САП) не избрать ", — подчеркнул Рябошапка.

Юрист и политический деятель добавил, что в настоящее время три антикоррупционных органа не имеют своих руководителей — это Государственное бюро расследований, Специализированная антикоррупционная прокуратура и АРМА, которая должна возвращать незаконно выведенные активы в казну.

Среди положительных изменений, конечно, можно выделить строительство новых автодорог. Однако и здесь не все так оптимистично, добавил экс-генпрокурор.

"Да, у нас появляются дороги, но какой ценой? Только в начале 2021 года было более 1000 уголовных производств, связанных с кражами на строительстве дорог. За год это количество увеличилось вдвое", — отметил он.

Эксперты дали экономический прогноз для Украины на 2022 год. Среди главных моментов – рост инфляции, повышение цен на энергоносители и продукты питания. Будет играть важную роль и медленный рост экономики. Поэтому Украину в 2022 году ожидает несколько системных экономических вызовов.

Также мы писали, как повлияет на экономику локализация производства и индустриальные парки. Что касается локализации производства, то планируется увеличивать процент ежегодно от 10% в 2023 году до 40% в 2028 году. Локализация предполагает, что какие детали или комплектующие будут произведены в Украине.

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