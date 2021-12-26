У власти нет антикоррупционного плана и стратегии: Рябошапка об итогах 2021 года

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Козлова Альбіна
Руководителя САП никак не назначат, фото из открытых источников
Во время эфира политического шоу "Высокое напряжение" Руслан Рябошапка, который был генеральным прокурором, подчеркнул, что у власти нет стратегии для борьбы с коррупцией, несмотря на все публичные заявления.
Юрист и политический деятель добавил, что в настоящее время три антикоррупционных органа не имеют своих руководителей — это Государственное бюро расследований, Специализированная антикоррупционная прокуратура и АРМА, которая должна возвращать незаконно выведенные активы в казну.
Среди положительных изменений, конечно, можно выделить строительство новых автодорог. Однако и здесь не все так оптимистично, добавил экс-генпрокурор.
Эксперты дали экономический прогноз для Украины на 2022 год. Среди главных моментов – рост инфляции, повышение цен на энергоносители и продукты питания. Будет играть важную роль и медленный рост экономики. Поэтому Украину в 2022 году ожидает несколько системных экономических вызовов.
Также мы писали, как повлияет на экономику локализация производства и индустриальные парки. Что касается локализации производства, то планируется увеличивать процент ежегодно от 10% в 2023 году до 40% в 2028 году. Локализация предполагает, что какие детали или комплектующие будут произведены в Украине.
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